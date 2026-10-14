A Câmara de São José dos Campos deve julgar nessa quinta-feira (15) o processo referente às contas de 2023 da Prefeitura. A sessão tem início previsto para as 16h.
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O ano de 2023 foi o primeiro em que o município foi comandado apenas por Anderson Farias (PSD), que assumiu o cargo em abril de 2022, após renúncia de Felicio Ramuth (MDB), atual vice-governador de São Paulo.
Como o parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) foi favorável, as contas somente serão rejeitadas caso recebam os votos contrários de, ao menos, 14 dos 21 vereadores.
TCE emitiu parecer favorável com ressalvas
Em setembro de 2025, a Primeira Câmara do TCE emitiu parecer favorável, mas com ressalvas, às contas de 2023 da Prefeitura de São José.
Entre as falhas apontadas pelo TCE estão déficit orçamentário de R$ 105 milhões, falta de recolhimento de aportes mensais para equacionamento da insuficiência financeira do IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal), prédios municipais sem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), além da espera de até nove anos para a realização de procedimentos cirúrgicos e de até dois anos por consultas de especialidades médicas e exames.