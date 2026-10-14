Uma forte chuva acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas atingiu São José dos Campos, Jacareí e Monteiro Lobato no final da tarde desta quarta-feira (14). Por volta das 17h20, registros de chuva forte já eram reportados em diversos bairros das cidades.

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A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta oficial às 16h30 direcionado à população, avisando sobre a formação de pancadas isoladas com potencial para raios e fortes rajadas de vento na região.