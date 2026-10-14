Uma forte chuva acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas atingiu São José dos Campos, Jacareí e Monteiro Lobato no final da tarde desta quarta-feira (14). Por volta das 17h20, registros de chuva forte já eram reportados em diversos bairros das cidades.
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A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta oficial às 16h30 direcionado à população, avisando sobre a formação de pancadas isoladas com potencial para raios e fortes rajadas de vento na região.
A mensagem destacou que o mau tempo se deslocava rapidamente e orientou todos os moradores e motoristas a adotarem cuidados redobrados durante as próximas horas.
Dados da plataforma SP Águas e do Cemaden confirmaram a concentração expressiva do temporal em pontos estratégicos.
Em Jacareí, a estação do Rio Paraíba do Sul acumulou 16,60 mm de chuva, enquanto o ponto na E.E. Dr. Pompílio Mercadante atingiu 16,00 mm.
Em Monteiro Lobato, a estação localizada na E.E. Professora Maria Ferreira Sonnewend registrou uma forte pancada súbita por volta das 17h10, alcançando 11,44 mm acumulados.
Já na Vila Paiva, em São José dos Campos, os pluviômetros do Cemaden apontavam início de precipitação por volta das 17h30.
As autoridades locais reforçam a orientação para que a população evite áreas sujeitas a alagamentos, não se abrigue debaixo de árvores e mantenha atenção redobrada no trânsito durante o período de instabilidade.