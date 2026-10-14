A Festa de Nossa Senhora de Ghisallo, padroeira dos ciclistas e dos chamados bicigrinos (peregrinos de bicicleta), reúne fé, esporte e cultura neste domingo (18), em Redenção da Serra, no Vale do Paraíba.
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A programação será realizada na capela dedicada à santa, no bairro do Retiro, com missas, passeio de bicicleta, corrida de montanha, atrações culturais e almoço caipira.
A capela fica no km 6 da Estrada Municipal Redenção-Paraibuna e é a primeira réplica brasileira do santuário de Madonna del Ghisallo, localizado na região da Lombardia, na Itália. A santa foi proclamada padroeira dos ciclistas pelo papa Pio 12 em 13 de outubro de 1949.
Reconhecida pelo santuário italiano, a capela de Redenção da Serra está praticamente na metade da Rota da Luz, caminho de peregrinação de 201 quilômetros entre Mogi das Cruzes e Aparecida. O local funciona como ponto de parada para peregrinos que percorrem o trajeto a pé ou de bicicleta.
A construção da réplica brasileira foi idealizada pelo empreendedor Daniel Pereira, da Pousada dos Pereiras. A família doou o terreno e financiou parte da obra, que também contou com o apoio de peregrinos do Brasil e do exterior. A primeira missa na capela foi celebrada em setembro de 2025.
Programação da festa
As celebrações religiosas começaram no dia 9 de outubro e terminam neste domingo. A programação do dia da festa começa às 6h, com alvorada festiva e café caipira. A concentração dos participantes do passeio ciclístico e da corrida de montanha está prevista para a manhã, com largada às 8h.
Às 11h, está prevista a chegada de romarias para a missa concelebrada pelos padres Carlos Alberto de Souza, pároco local, e José Napoleão Laureano dos Santos, natural de Redenção da Serra e ex-reitor do Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento (SC).
Depois da celebração, a partir das 12h30, será servido o almoço caipira. A programação também inclui atrações culturais, show de prêmios e leilão.
Exposição sobre a Rota da Luz
Outro destaque é a exposição fotográfica itinerante “10 Anos da Rota da Luz”, que permanece na capela até o dia da festa. A mostra reúne imagens que retratam a história do caminho de peregrinação, a fé dos participantes, as paisagens, o patrimônio cultural e as pessoas que ajudaram a consolidar a rota.
A exposição já passou por oito dos nove municípios que integram o percurso. Lançada na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), em 27 de abril, por iniciativa do Conselho Municipal de Turismo de Redenção da Serra, a mostra seguirá para Aparecida, onde ficará aberta ao público no fim de outubro.
A festa é organizada com a participação da comunidade do bairro do Retiro, de peregrinos e bicigrinos da Rota da Luz e de uma comissão organizadora, com apoio do padre Carlos Alberto de Souza, da Paróquia Santa Cruz.