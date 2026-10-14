A Festa de Nossa Senhora de Ghisallo, padroeira dos ciclistas e dos chamados bicigrinos (peregrinos de bicicleta), reúne fé, esporte e cultura neste domingo (18), em Redenção da Serra, no Vale do Paraíba.

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A programação será realizada na capela dedicada à santa, no bairro do Retiro, com missas, passeio de bicicleta, corrida de montanha, atrações culturais e almoço caipira.