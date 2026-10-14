Um adolescente de 16 anos que estava desaparecido desde sábado (10), em Lorena, foi encontrado morto a tiros na manhã desta quarta-feira (14), em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba.

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O corpo estava em um terreno baldio de difícil acesso, no bairro São João. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e trabalha com a hipótese de que o jovem tenha sido vítima de uma emboscada.