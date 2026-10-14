Um adolescente de 16 anos que estava desaparecido desde sábado (10), em Lorena, foi encontrado morto a tiros na manhã desta quarta-feira (14), em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo estava em um terreno baldio de difícil acesso, no bairro São João. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e trabalha com a hipótese de que o jovem tenha sido vítima de uma emboscada.
Segundo as informações da investigação, suspeitos já foram identificados, mas ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem. As identidades não foram divulgadas.
O corpo foi localizado por policiais civis durante as buscas pelo adolescente e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O exame necroscópico vai esclarecer a causa da morte e contribuir para determinar quando o crime ocorreu. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a quantidade de disparos que atingiram a vítima.
Desaparecimento
De acordo com o registro de desaparecimento, o adolescente saiu de casa, em Lorena, por volta das 11h de sábado, acompanhado de um amigo. Os dois seguiram para Cachoeira Paulista, onde o jovem pretendia ficar na casa de outra pessoa.
Ainda conforme as informações registradas, o amigo retornou a Lorena no mesmo dia e contou à família que o adolescente havia permanecido em Cachoeira Paulista. Depois disso, os familiares perderam o contato com o jovem, fizeram buscas e procuraram a Polícia Civil.
Com a localização do corpo e a constatação de ferimentos provocados por arma de fogo, o caso passou a ser investigado como homicídio.
Possível emboscada
Uma das linhas de investigação considera a possibilidade de o adolescente ter sido atraído até o local onde foi encontrado morto. Os investigadores também apuram uma eventual ligação do crime com disputas entre grupos criminosos.
Essas hipóteses ainda não foram confirmadas. A motivação do homicídio e as circunstâncias da morte dependem do avanço das diligências, da análise de provas, dos depoimentos e dos resultados das perícias.
Durante a ocorrência, os policiais encontraram três tijolos de maconha nas proximidades do corpo. Até o momento, não há informações que permitam atribuir a droga ao adolescente ou estabelecer uma relação entre o entorpecente e o assassinato.
A Polícia Civil também busca esclarecer onde o jovem foi baleado e se o terreno no bairro São João foi o local do crime ou apenas onde o corpo foi deixado.
Últimos passos
Os investigadores devem aprofundar a apuração sobre os últimos passos do adolescente desde que ele saiu de Lorena. Entre as medidas que podem contribuir para esclarecer o caso estão a análise de imagens de câmeras de segurança, a verificação de comunicações e a identificação das pessoas com quem o jovem esteve antes de desaparecer.
A polícia trabalha para esclarecer a participação dos suspeitos já identificados e determinar a dinâmica do homicídio. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre prisões relacionadas ao caso.