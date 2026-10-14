14 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INVESTIGAÇÃO

Adolescente desaparecido é achado morto a tiros no Vale

Por Jesse Nascimento | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Polícia Civil
Adolescente encontrado morto em Cachoeira Paulista
Adolescente encontrado morto em Cachoeira Paulista

Um adolescente de 16 anos que estava desaparecido desde sábado (10), em Lorena, foi encontrado morto a tiros na manhã desta quarta-feira (14), em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo estava em um terreno baldio de difícil acesso, no bairro São João. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e trabalha com a hipótese de que o jovem tenha sido vítima de uma emboscada.

Segundo as informações da investigação, suspeitos já foram identificados, mas ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem. As identidades não foram divulgadas.

O corpo foi localizado por policiais civis durante as buscas pelo adolescente e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O exame necroscópico vai esclarecer a causa da morte e contribuir para determinar quando o crime ocorreu. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a quantidade de disparos que atingiram a vítima.

Desaparecimento

De acordo com o registro de desaparecimento, o adolescente saiu de casa, em Lorena, por volta das 11h de sábado, acompanhado de um amigo. Os dois seguiram para Cachoeira Paulista, onde o jovem pretendia ficar na casa de outra pessoa.

Ainda conforme as informações registradas, o amigo retornou a Lorena no mesmo dia e contou à família que o adolescente havia permanecido em Cachoeira Paulista. Depois disso, os familiares perderam o contato com o jovem, fizeram buscas e procuraram a Polícia Civil.

Com a localização do corpo e a constatação de ferimentos provocados por arma de fogo, o caso passou a ser investigado como homicídio.

Possível emboscada

Uma das linhas de investigação considera a possibilidade de o adolescente ter sido atraído até o local onde foi encontrado morto. Os investigadores também apuram uma eventual ligação do crime com disputas entre grupos criminosos.

Essas hipóteses ainda não foram confirmadas. A motivação do homicídio e as circunstâncias da morte dependem do avanço das diligências, da análise de provas, dos depoimentos e dos resultados das perícias.

Durante a ocorrência, os policiais encontraram três tijolos de maconha nas proximidades do corpo. Até o momento, não há informações que permitam atribuir a droga ao adolescente ou estabelecer uma relação entre o entorpecente e o assassinato.

A Polícia Civil também busca esclarecer onde o jovem foi baleado e se o terreno no bairro São João foi o local do crime ou apenas onde o corpo foi deixado.

Últimos passos

Os investigadores devem aprofundar a apuração sobre os últimos passos do adolescente desde que ele saiu de Lorena. Entre as medidas que podem contribuir para esclarecer o caso estão a análise de imagens de câmeras de segurança, a verificação de comunicações e a identificação das pessoas com quem o jovem esteve antes de desaparecer.

A polícia trabalha para esclarecer a participação dos suspeitos já identificados e determinar a dinâmica do homicídio. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre prisões relacionadas ao caso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários