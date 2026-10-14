O papa Leão 14 apresenta evolução pós-operatória regular após passar por uma cirurgia para a remoção de um adenocarcinoma pulmonar na terça-feira (13). Nesta quarta-feira (14), o pontífice voltou a caminhar pelo quarto, retomou a alimentação habitual e apresentou resultados dentro da normalidade nos exames realizados após o procedimento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, os exames de sangue e a radiografia do tórax confirmaram que a recuperação segue conforme o previsto pela equipe médica.
Durante a manhã, Leão 14 também realizou fisioterapia respiratória, uma etapa importante do processo de recuperação após a cirurgia, que ocorreu depois da confirmação de um diagnóstico de câncer.
O papa tomou café da manhã e almoçou normalmente, de acordo com as informações divulgadas pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento.
A evolução clínica foi considerada regular, com resultados compatíveis com o tipo de intervenção realizada.
Atividades religiosas
O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou que o estado de ânimo do papa é bom. Mesmo durante a internação, Leão 14 manteve uma atividade religiosa e, na tarde desta quarta-feira, concelebrou a Santa Missa em uma sala preparada especialmente para a celebração no décimo andar do Hospital Gemelli, onde está internado.
As informações mais recentes indicam que a recuperação ocorre dentro do esperado pela equipe médica.