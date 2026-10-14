O papa Leão 14 apresenta evolução pós-operatória regular após passar por uma cirurgia para a remoção de um adenocarcinoma pulmonar na terça-feira (13). Nesta quarta-feira (14), o pontífice voltou a caminhar pelo quarto, retomou a alimentação habitual e apresentou resultados dentro da normalidade nos exames realizados após o procedimento.

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Segundo comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, os exames de sangue e a radiografia do tórax confirmaram que a recuperação segue conforme o previsto pela equipe médica.