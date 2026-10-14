Um cachorro de aproximadamente 8 anos foi resgatado em situação de maus-tratos no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, nessa terça-feira (13).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O animal estava extremamente magro, com as costelas aparentes, desidratado, cego de um olho e preso por uma corda, sem acesso à água limpa. A responsável foi presa em flagrante e multada em R$ 3 mil pela Polícia Militar Ambiental.