Um cachorro de aproximadamente 8 anos foi resgatado em situação de maus-tratos no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, nessa terça-feira (13).
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O animal estava extremamente magro, com as costelas aparentes, desidratado, cego de um olho e preso por uma corda, sem acesso à água limpa. A responsável foi presa em flagrante e multada em R$ 3 mil pela Polícia Militar Ambiental.
O resgate foi realizado pela equipe da Defesa Animal da Prefeitura de Pindamonhangaba, após uma denúncia recebida no domingo (11). Na manhã de segunda-feira (12), os agentes foram até o endereço, mas não encontraram os responsáveis pelo cachorro. Na ocasião, o animal estava solto e recebeu alimentação da equipe.
Durante uma nova visita, na tarde do mesmo dia, os agentes constataram que o cachorro havia sido amarrado novamente. Os responsáveis também não estavam no imóvel.
Na manhã de terça-feira (13), a equipe retornou ao local e encontrou a responsável pelo animal. Apesar das justificativas apresentadas pela mulher, o relatório veterinário confirmou as condições de maus-tratos. O documento subsidiou a decisão do delegado de determinar a prisão em flagrante. A mulher permaneceu presa, aguardando audiência de custódia.
Segundo a Defesa Animal, o estado físico do cachorro indica que a situação de negligência pode ter se prolongado por um período significativo. A atuação da equipe municipal ocorreu em aproximadamente 48 horas, desde o recebimento da denúncia até a prisão da responsável.
Atendimento veterinário
Após o resgate, o cachorro foi encaminhado ao Cepatas (Centro de Proteção e Atendimento aos Animais), onde recebe cuidados para se recuperar.
A veterinária Fernanda Mussi explicou que o animal está desidratado e passará por exames para avaliar melhor seu estado de saúde. A principal suspeita é de que a desnutrição tenha provocado o baixo peso.
Apesar da condição debilitada, o cachorro apresenta bom apetite, o que é considerado um aspecto importante durante o tratamento.
O objetivo da equipe é garantir a recuperação do animal e oferecer o atendimento necessário para restabelecer sua saúde.
Animal poderá ser adotado
Quando estiver totalmente recuperado e receber liberação veterinária, o cachorro poderá ser encaminhado para adoção responsável.
Os interessados em oferecer um novo lar ao animal devem procurar o Cepatas de Pindamonhangaba para obter informações sobre os procedimentos de adoção.