A Polícia Militar Ambiental prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento no tráfico de animais silvestres na madrugada desta quarta-feira (14), no bairro Camburi, em Ubatuba, no Litoral Norte. Na ação, três araras-canindé foram resgatadas em condições inadequadas de transporte, e as multas ambientais aplicadas somam R$ 105 mil.
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As aves estavam dentro de uma caixa de papelão fechada, sem água ou alimento e presas por linhas de costura. Durante a ocorrência, os policiais também apreenderam um revólver calibre .32 com numeração suprimida e um simulacro de arma de fogo.
A ação foi realizada por integrantes do Grupo Especial de Patrulhamento Ambiental em Áreas de Risco, que faziam patrulhamento na região norte do município.
Armas
Segundo a Polícia Ambiental, os agentes avistaram cinco pessoas próximas a dois veículos. Quando a equipe se aproximou, alguns dos abordados arremessaram objetos em direção à mata, o que motivou a abordagem e as buscas.
Durante a vistoria, os policiais encontraram o revólver com a numeração suprimida e o simulacro. Em um dos veículos, localizaram as três araras-canindé, da espécie Ara ararauna.
A corporação apontou indícios de maus-tratos devido às condições em que os animais eram transportados. Após o resgate, as aves receberam destinação adequada, conforme os procedimentos de proteção da fauna. O local para onde foram encaminhadas não foi informado.
Suspeitos
De acordo com a Polícia Militar Ambiental, os abordados disseram ter saído do Rio de Janeiro com o objetivo de vender as araras. A informação levou a corporação a tratar a ocorrência como suspeita de comércio ilegal de animais silvestres.
A origem das aves, os possíveis compradores e o destino final dos animais ainda deverão ser investigados.
Dos cinco abordados, quatro permaneceram presos após a apresentação da ocorrência à Polícia Civil, em Ubatuba. O material apreendido também foi encaminhado à delegacia. A situação do quinto envolvido não foi detalhada pela corporação.
Durante a consulta aos antecedentes, os policiais verificaram que um dos presos tinha mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico. Outro possuía registros de três prisões anteriores por crimes relacionados ao tráfico de animais silvestres no estado do Rio de Janeiro.
Esses registros anteriores não representam condenação pelos fatos apurados nesta quarta-feira. A Polícia Civil deverá esclarecer a participação de cada suspeito e a quem pertencia o revólver apreendido.
Multas por tráfico
As autuações ambientais relacionadas à ocorrência totalizam R$ 105 mil. A legislação federal prevê sanções administrativas para condutas como transportar, manter em cativeiro, vender ou adquirir animais silvestres sem autorização dos órgãos competentes.
As penalidades também podem abranger situações de abuso e maus-tratos contra animais. As multas administrativas não excluem a possibilidade de responsabilização criminal dos envolvidos, conforme o resultado das investigações.