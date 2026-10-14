A Polícia Militar Ambiental prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento no tráfico de animais silvestres na madrugada desta quarta-feira (14), no bairro Camburi, em Ubatuba, no Litoral Norte. Na ação, três araras-canindé foram resgatadas em condições inadequadas de transporte, e as multas ambientais aplicadas somam R$ 105 mil.

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As aves estavam dentro de uma caixa de papelão fechada, sem água ou alimento e presas por linhas de costura. Durante a ocorrência, os policiais também apreenderam um revólver calibre .32 com numeração suprimida e um simulacro de arma de fogo.