José Vicente Coelho, 90 anos, carinhosamente conhecido como Coelho Fotógrafo, morreu deixando uma história marcada pelo trabalho e pelas lembranças que ajudou a construir ao longo de gerações.
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Nascido em 1936, ele conquistou o carinho de clientes, amigos e familiares, especialmente por registrar momentos importantes da vida de muitas pessoas.
A notícia de sua morte provocou manifestações de pesar nas redes sociais. Entre as homenagens, antigos clientes lembraram o profissional responsável pelas fotografias de seus casamentos e por guardar imagens de momentos que permanecem vivos na memória das famílias.
Elaine Angelo contou que Coelho foi o fotógrafo de seu casamento e destacou a qualidade do trabalho. Patricia Moreira também lembrou que ele registrou a cerimônia e deixou seus sentimentos aos familiares e amigos.
“Meu álbum de casamento foi ele que fotografou”, escreveu Patricia.
Samyra Silva recordou que o fotógrafo registrou momentos especiais de seu casamento há 21 anos. Já Suely Torino destacou que Coelho acompanhou diferentes fases de sua família, desde os tempos de juventude até os registros da filha.
As mensagens também ressaltaram a convivência com o fotógrafo. Ney Rocha relembrou as viagens, os passeios e as histórias que Coelho gostava de contar, além de desejar conforto aos familiares neste momento de despedida.
A trajetória de José Vicente Coelho deixa como legado não apenas as fotografias produzidas ao longo dos anos, mas também as lembranças de quem confiou a ele o registro de momentos únicos.
Sua história permanece na memória das pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e de guardar, por meio de seu trabalho, recordações importantes de suas vidas.
Familiares, amigos e antigos clientes se despedem de Coelho Fotógrafo com mensagens de carinho, gratidão e saudade.