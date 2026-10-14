José Vicente Coelho, 90 anos, carinhosamente conhecido como Coelho Fotógrafo, morreu deixando uma história marcada pelo trabalho e pelas lembranças que ajudou a construir ao longo de gerações.

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Nascido em 1936, ele conquistou o carinho de clientes, amigos e familiares, especialmente por registrar momentos importantes da vida de muitas pessoas.