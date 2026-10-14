A Festa de Frei Galvão 2026 será realizada entre os dias 16 e 25 de outubro, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, com uma programação que reúne celebrações religiosas, procissões, oficinas culturais e apresentações musicais. A organização espera receber 120 mil pessoas ao longo dos dez dias de atividades no Santuário Frei Galvão.
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Com o tema “Vai e Reconstrói! Com Frei Galvão, edificando vidas e moradas”, a festa terá como um dos principais momentos a Missa Solene do Dia de Frei Galvão, em 25 de outubro, às 10h, presidida por dom Mário Antônio da Silva, arcebispo de Aparecida.
A programação começa na sexta-feira (16), às 5h, com a tradicional Procissão com a Relíquia de Frei Galvão, que sai da Casa de Frei Galvão, na rua Frei Lucas, 78, no Centro de Guaratinguetá. Às 7h, haverá uma celebração eucarística com a acolhida da relíquia e o Cordão de Frei Galvão.
A novena será realizada diariamente até 24 de outubro, com missas às 15h e às 19h. A agenda inclui ainda apresentações musicais a partir das 21h em diversos dias e atividades especiais no encerramento da festa.
Shows e atrações culturais
A programação cultural terá 14 apresentações musicais, com artistas e grupos como André Moraes, Geração 7.7, Sete Cidades, Giliard Fagundes, Luana Camarah e Flora. O padre Antônio Maria e o padre Omar Raposo também estão entre as atrações.
No dia 18 de outubro, domingo, haverá o sorteio do Fusca de Frei Galvão, às 13h, com transmissão pelas redes sociais. Já no sábado (24), às 18h, será exibido o documentário “Terra de Santa Cruz”.
O encerramento, no domingo (25), terá apresentações musicais ao longo do dia e a tradicional Procissão Luminosa, marcada para as 18h. A programação também prevê missas às 6h, 8h, 10h, 12h, 15h e 19h, com exceção dos horários em que não haverá celebrações, conforme a agenda divulgada pelo santuário.
Entre os religiosos convidados para presidir as missas estão o arcebispo emérito de Aparecida, dom Orlando Brandes, no dia 17; o bispo emérito da Diocese de Barra (BA), Ddom Frei Luiz Flávio Cappio, no dia 20; e o arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, no dia 23, às 19h.
O reitor do Santuário Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, padre Omar Raposo, presidirá a celebração de 24 de outubro, às 15h. No mesmo dia, ele fará uma apresentação musical às 17h.
Reconstrução e solidariedade
A escolha do tema de 2026 está relacionada à trajetória de São Francisco de Assis, fundador da ordem religiosa à qual Frei Galvão pertenceu. A mensagem remete ao chamado para reconstruir a igreja de São Damião e, de forma mais ampla, renovar os vínculos comunitários e acolher pessoas em situação de vulnerabilidade.
Frei Galvão também ficou conhecido pela atuação na construção do Mosteiro da Luz, iniciada em 1774, em São Paulo. Por essa ligação com a construção civil, o religioso recebeu o título de “santo pedreiro”.
A edição deste ano marca os dez anos da lei federal que reconheceu Frei Galvão como Patrono da Construção Civil e estabeleceu 25 de outubro como data nacional dedicada ao tema.
A proposta também dialoga com o Ano Jubilar Franciscano, que recorda os 800 anos da morte de São Francisco de Assis, e com a Campanha da Fraternidade de 2026, cujo tema é “Fraternidade e Moradia”.
Como parte das ações de solidariedade, cada dia da novena terá um gesto concreto, com a arrecadação de alimentos e produtos para doação. Os itens sugeridos são arroz, feijão, trigo ou fubá, macarrão, fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal.
Oficinas e atividades
O Museu de Arte Sacra de São Paulo também participará da festa com atividades educativas durante a novena e no Dia de Frei Galvão.
A ação “Colorindo o MAS” estará disponível diariamente, com horários que variam conforme a data. O público também poderá participar das oficinas Autoestandarte e Amuleto do Frei Galvão.
Nos dias 16 e 23 de outubro, as atividades começam às 19h, com oficinas às 19h30 e às 21h. Nos dias 17, 18 e 24, a programação cultural terá início às 12h, com oficinas às 14h, 17h e 20h, conforme a atividade prevista.
Entre 19 e 22 de outubro, a ação “Colorindo o MAS” ocorrerá das 19h às 23h. No dia 25, as atividades começam às 8h e seguem até as 23h, com oficinas às 10h, 14h, 17h e 20h.
Programação da Festa de Frei Galvão 2026
16 de outubro, sexta-feira
5h – Procissão com a Relíquia de Frei Galvão
7h – Celebração eucarística e acolhida da relíquia
15h – Missa da novena com Frei Robson Scudela
19h – Missa da novena com padre Aloísio Mota
21h – Show de André Moraes
17 de outubro, sábado
13h – Show de Geração 7.7
15h – Missa da novena com Dom Orlando Brandes
16h – Apresentação cultural
19h – Missa da novena com padre Paulo Roberto
21h – Show da Confraria Musical
18 de outubro, domingo
6h, 8h, 10h e 12h – Celebrações eucarísticas
13h – Show de Victor Viola
13h – Sorteio do Fusca de Frei Galvão
15h – Missa da novena com padre Anderson Tobias
19h – Missa da novena com padre José Ulysses da Silva
21h – Show do grupo Sete Cidades
19 de outubro, segunda-feira
7h – Celebração eucarística
15h – Missa da novena com padre Vinícius Ricardo de Paula
19h – Missa da novena com padre Dione Romualdo Ferreira Piza
21h – Show de Paulão e Thiago
20 de outubro, terça-feira
7h – Celebração eucarística
15h – Missa da novena com Dom Frei Luiz Flávio Cappio
19h – Missa da novena com padre Antônio Maria
21h – Show do padre Antônio Maria
21 de outubro, quarta-feira
15h – Missa da novena com padre Everton Luis Lucchesi
19h – Missa da novena com Frei Alex Sandro Ciaronski
21h – Show do grupo Samba Puro
22 de outubro, quinta-feira
7h e 12h – Celebrações eucarísticas
15h – Missa da novena com padre Gudialace Silva de Oliveira
19h – Missa da novena com padre João Carlos Almeida
21h – Show de Giliard Fagundes
23 de outubro, sexta-feira
7h – Celebração eucarística
15h – Missa da novena com Frei Paulo Pereira
19h – Missa da novena com cardeal Odilo Pedro Scherer
21h – Show do grupo Brilho no Olhar
24 de outubro, sábado
13h – Show do grupo Cordas de Assis
15h – Missa da novena com padre Omar Raposo
17h – Show do padre Omar Raposo
18h – Exibição do documentário “Terra de Santa Cruz”
19h – Missa da novena com padre Ricardo Rodolfo Silva
21h – Show de Luana Camarah
25 de outubro, domingo – Dia de Frei Galvão
6h e 8h – Celebrações eucarísticas
10h – Missa solene com Dom Mário Antônio da Silva
12h – Celebração eucarística
13h – Show de Flora
15h – Celebração eucarística
16h30 – Show do grupo Ir ao Povo
18h – Procissão Luminosa
19h – Celebração eucarística
21h – Show de Talis e Welinton
SERVIÇO
Festa de Frei Galvão 2026
Data: de 16 a 25 de outubro
Local: Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá (SP)
Tema: “Vai e Reconstrói! Com Frei Galvão, edificando vidas e moradas”
Programação completa: festa.santuariofreigalvao.com