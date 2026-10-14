A Festa de Frei Galvão 2026 será realizada entre os dias 16 e 25 de outubro, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, com uma programação que reúne celebrações religiosas, procissões, oficinas culturais e apresentações musicais. A organização espera receber 120 mil pessoas ao longo dos dez dias de atividades no Santuário Frei Galvão.

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Com o tema “Vai e Reconstrói! Com Frei Galvão, edificando vidas e moradas”, a festa terá como um dos principais momentos a Missa Solene do Dia de Frei Galvão, em 25 de outubro, às 10h, presidida por dom Mário Antônio da Silva, arcebispo de Aparecida.