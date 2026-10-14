A quinta edição da etapa paulista da WTR (World Trail Run) será realizada nos dias 17 e 18 de outubro, em Campos do Jordão. O evento reúne provas de Trail Run, Mountain Bike e Duathlon na Serra da Mantiqueira.

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A principal novidade deste ano é a ampliação do percurso da Ultra Trail Run, que passou de 48 km para 56 km, com 2.061 metros de altimetria acumulada. O trajeto inclui trechos de asfalto, trilhas de alta montanha e passagem pela região do Pico do Imbiri, a cerca de 1.862 metros de altitude.