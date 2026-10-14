A quinta edição da etapa paulista da WTR (World Trail Run) será realizada nos dias 17 e 18 de outubro, em Campos do Jordão. O evento reúne provas de Trail Run, Mountain Bike e Duathlon na Serra da Mantiqueira.
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A principal novidade deste ano é a ampliação do percurso da Ultra Trail Run, que passou de 48 km para 56 km, com 2.061 metros de altimetria acumulada. O trajeto inclui trechos de asfalto, trilhas de alta montanha e passagem pela região do Pico do Imbiri, a cerca de 1.862 metros de altitude.
Segundo a organização, a expectativa é receber mais de 1.500 atletas. O evento projeta uma ocupação hoteleira de 4 mil pessoas, entre competidores e familiares, com uma movimentação econômica estimada em mais de R$ 3 milhões na cidade.
Programação e Modalidades
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Trail Run: Distâncias de Short (6 km), Mid (19 km), Long (36 km) e Ultra (56 km).
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Mountain Bike: Opções Light (28 km) e Pro (56 km).
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Duathlon: Formatos Short & Pro e Mid & Light.
Kids Race: Prova voltada para o público infantil.
A Arena WTR ficará montada na Praça Pinho Bravo, local que também abrigará a retirada de kits. O evento conta com patrocínio de marcas como Vale, Heineken 0.0, Vivo, Jeep, The North Face e Saint-Gobain, além de incentivo do Ministério do Esporte.