MASSARU KASHIWAGI Idade: 87 Data de falecimento: 11/10/2026 Velório: OUTRAS CIDADES Sepultamento: CREMATORIO SANTA CATARINA/JANDIRA/SP- 15/10/2026 17:00
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
VALERIA REGINA MOREIRA SALGADO BIZARRIA Idade: 61 Data de falecimento: 14/10/2026 Velório:
URBAM SALA 6 14/10/2026 das 17:00 às 08:30 Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 15/10/2026 08:30
GRACIEMA GONÇALVES MIGUEL Idade: 83 Data de falecimento: 14/10/2026 Velório:
-
URBAM SALA 5 14/10/2026 das 17:00 às 08:00 Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 15/10/2026 08:00
HELENA LOURENÇO CARDOSO Idade: 97 Data de falecimento: 14/10/2026 Velório: PARQUE DAS FLORES Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP- 14/10/2026 19:00
LENILDO CORDEIRO DA SILVA Idade: 79 Data de falecimento: 13/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 14/10/2026 16:30
CLAUDIO ALVES DA SILVA Idade: 57 Data de falecimento: 13/10/2026 Velório: PARQUE DAS FLORES Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 14/10/2026 16:00
VALKIRES ARANTES DE ANDRADE Idade: 83 Data de falecimento: 13/10/2026 Velório: Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/10/2026 16:00
MARLI EUNICE DOMINGOS Idade: 64 Data de falecimento: 13/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 14/10/2026 15:30
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA (BO PD8443-1/2026 03DP) Idade: 75 Data de falecimento: 08/10/2026 Velório: DIRETO Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 14/10/2026 13:30
ANTONIA ROSA DE OLIVEIRA Idade: 100 Data de falecimento: 13/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 14/10/2026 13:00
CLARINDA CUBAS DE AZEVEDO Idade: 81 Data de falecimento: 13/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 14/10/2026 13:00
OLINDA JOVELINA DAS CHAGAS Idade: 97 Data de falecimento: 13/10/2026 Velório: PARQUE DAS FLORES Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/SJC/SP- 14/10/2026 11:00
FABIO RAFAEL VASCONCELOS NEVES Idade: 39 Data de falecimento: 08/10/2026 Velório: DIRETO Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 14/10/2026 10:00
SEBASTIÃO AYRTON LUIZ Idade: 73 Data de falecimento: 13/10/2026 Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 14/10/2026 09:00