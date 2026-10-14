Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, registrou rajadas de vento de 68,4 km/h nesta quarta-feira (14) e ficou entre as cidades com os ventos mais fortes do estado de São Paulo. O levantamento, com dados apurados às 15h15, colocou o município na quinta posição do ranking estadual.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A maior rajada registrada até aquele horário ocorreu em Paulínia, com 80,5 km/h. Na sequência aparecem Jardinópolis, com 74,5 km/h, Ribeirão Preto, com 74 km/h, e Pradópolis, com 73,1 km/h. Na capital paulista, os ventos chegaram a 58,7 km/h.