Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, registrou rajadas de vento de 68,4 km/h nesta quarta-feira (14) e ficou entre as cidades com os ventos mais fortes do estado de São Paulo. O levantamento, com dados apurados às 15h15, colocou o município na quinta posição do ranking estadual.
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A maior rajada registrada até aquele horário ocorreu em Paulínia, com 80,5 km/h. Na sequência aparecem Jardinópolis, com 74,5 km/h, Ribeirão Preto, com 74 km/h, e Pradópolis, com 73,1 km/h. Na capital paulista, os ventos chegaram a 58,7 km/h.
Os dados das estações meteorológicas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também apontam que Bebedouro registrou rajadas de 91,1 km/h na terça-feira (13), às 18h.
Chuva forte e risco de granizo
A previsão meteorológica para esta quarta-feira indica condições favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva em todo o estado de São Paulo. A combinação de um cavado meteorológico com uma frente fria posicionada sobre o oceano mantém as áreas de instabilidade.
As pancadas podem variar de moderadas a fortes, principalmente a partir da tarde, e vir acompanhadas de raios, rajadas de vento que pontualmente podem superar 60 km/h e eventual queda de granizo.
Apesar da instabilidade, o calor e a sensação de tempo abafado devem predominar ao longo do dia. As temperaturas máximas previstas para o estado variam entre 24°C e 30°C.
A orientação é que a população fique atenta às mudanças nas condições do tempo, especialmente durante períodos de chuva intensa e ventos fortes.