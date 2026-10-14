A Operação Padroeira mobilizou as forças de segurança de São José dos Campos durante o feriado prolongado e terminou com a prisão de suspeitos procurados pela Justiça, além da interdição de duas adegas por perturbação do sossego público. A fiscalização também notificou outros cinco estabelecimentos por irregularidades.
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A ação teve como objetivo combater a criminalidade, coibir o barulho excessivo provocado por motocicletas e impedir aglomerações em estabelecimentos comerciais após as 22h.
Com base em denúncias da população, a Fiscalização de Posturas da Prefeitura interditou duas adegas que funcionavam irregularmente nos bairros Santa Inês I, na região leste, e Jardim Nova República, na zona sul. Os estabelecimentos desrespeitavam as normas relacionadas à perturbação do sossego.
Moradores puderam acionar as equipes pelos telefones 153, da GCM (Guarda Civil Municipal), e 190, da Polícia Militar.
Procurados pela Justiça
Na sexta-feira (9), a GCM prendeu um homem de 35 anos que era procurado pela Justiça por um mandado de prisão preventiva relacionado a um caso de homicídio.
A captura ocorreu após o sistema de reconhecimento facial do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) identificar o homem nas proximidades do Terminal Intermunicipal, no Jardim Paulista. O alerta foi encaminhado às equipes em campo, que realizaram a abordagem.
No sábado (10), agentes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) capturaram outro procurado, de 21 anos, no bairro Pinheirinho dos Palmares.
Segundo as informações divulgadas, ele havia sido detido pela Polícia Civil cerca de dois meses antes por suspeita de participação no roubo do celular de uma idosa nas proximidades do Parque Santos Dumont. O caso ganhou repercussão porque os envolvidos teriam utilizado um patinete para cometer o crime.
Prisões por tráfico, furto e roubo
A operação também resultou em outras ocorrências. No sábado (10), a GCM prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Campos de São José.
Já no domingo (11), dois suspeitos foram detidos por furto de uma motocicleta no Jardim São José 2, na região leste. A localização dos envolvidos ocorreu com o auxílio das câmeras de monitoramento do CSI.
A tecnologia também contribuiu para a prisão em flagrante de um homem suspeito de roubar um mercado na Vila Adyanna. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar com apoio do sistema de monitoramento municipal.
De acordo com as informações divulgadas, o suspeito já tinha histórico de envolvimento em crime semelhante naquele ano. Após o roubo, as câmeras acompanharam seu deslocamento e identificaram a entrada dele na comunidade do Banhado.
Durante a abordagem, o homem confessou o crime e afirmou que havia fingido estar armado. Uma funcionária do mercado reconheceu o suspeito, e as imagens do circuito interno de segurança foram anexadas ao boletim de ocorrência.