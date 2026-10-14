A Operação Padroeira mobilizou as forças de segurança de São José dos Campos durante o feriado prolongado e terminou com a prisão de suspeitos procurados pela Justiça, além da interdição de duas adegas por perturbação do sossego público. A fiscalização também notificou outros cinco estabelecimentos por irregularidades.

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A ação teve como objetivo combater a criminalidade, coibir o barulho excessivo provocado por motocicletas e impedir aglomerações em estabelecimentos comerciais após as 22h.