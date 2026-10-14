Um flagrante registrado em São José dos Campos chamou a atenção dos motoristas que circulavam pelo Anel Viário da cidade. Um vídeo mostra uma criança sendo transportada deitada sobre a prateleira traseira, conhecida como o tampo do porta-malas, logo atrás dos bancos traseiros de um carro em movimento.

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As imagens mostram o veículo trafegando pela via de trânsito rápido enquanto a criança permanece exposta e totalmente desprotegida na parte interna superior do porta-malas, aparecendo no vidro traseiro do veículo.