14 de outubro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Dise apreende adolescente com 588 gramas de drogas em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Portal Cruzeiro
Drogas e materiais apreendidos em Cruzeiro
Drogas e materiais apreendidos em Cruzeiro

A Polícia Civil apreendeu um adolescente e encontrou 588,4 gramas de drogas em uma residência no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro, na manhã desta quarta-feira (14).

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A operação foi realizada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), que também apreendeu dinheiro, balanças de precisão e equipamentos que seriam utilizados no preparo e na embalagem dos entorpecentes.

Segundo a polícia, o adolescente tentou fugir ao perceber a aproximação dos investigadores, mas foi alcançado durante a ação. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores realizavam diligências em uma área conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita.

Ao perceber a presença da equipe, um deles fugiu a pé por uma área de pastagem, carregando uma sacola plástica. Durante a fuga, ele dispensou a embalagem, que foi localizada pelos policiais.

O adolescente foi alcançado e apreendido. Dentro da sacola, os investigadores encontraram drogas, dinheiro, um rádio comunicador, uma balança de precisão e outros objetos relacionados à atividade investigada.

Buscas em casa

Ainda segundo a Polícia Civil, o adolescente informou que havia mais entorpecentes e materiais em sua residência. Com a autorização dos familiares, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram outras porções de drogas e equipamentos.

Ao todo, foram apreendidos: 366,8 gramas de cocaína, divididas em duas porções; 199 gramas de maconha, em formato de tijolo; 22,6 gramas de crack; duas balanças de precisão; grande quantidade de pinos plásticos vazios; máquina seladora industrial; rádio comunicador; peneira utilizada no preparo de entorpecentes; R$ 196 em dinheiro e telefone celular, além de materiais relacionados à contabilidade e à organização da atividade investigada.

A quantidade total de drogas chegou a 588,4 gramas, somando cocaína, maconha e crack.

Conforme o registro policial, o adolescente já tinha histórico de envolvimento em ato infracional análogo ao tráfico de drogas, incluindo uma passagem anterior pela Fundação Casa.

Após a ocorrência, a autoridade policial ratificou a apreensão em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e pediu a permanência do adolescente sob internação.

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