A Polícia Civil apreendeu um adolescente e encontrou 588,4 gramas de drogas em uma residência no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro, na manhã desta quarta-feira (14).

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A operação foi realizada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), que também apreendeu dinheiro, balanças de precisão e equipamentos que seriam utilizados no preparo e na embalagem dos entorpecentes.