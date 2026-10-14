A Polícia Civil apreendeu um adolescente e encontrou 588,4 gramas de drogas em uma residência no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro, na manhã desta quarta-feira (14).
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A operação foi realizada pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), que também apreendeu dinheiro, balanças de precisão e equipamentos que seriam utilizados no preparo e na embalagem dos entorpecentes.
Segundo a polícia, o adolescente tentou fugir ao perceber a aproximação dos investigadores, mas foi alcançado durante a ação. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
De acordo com a Polícia Civil, os investigadores realizavam diligências em uma área conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita.
Ao perceber a presença da equipe, um deles fugiu a pé por uma área de pastagem, carregando uma sacola plástica. Durante a fuga, ele dispensou a embalagem, que foi localizada pelos policiais.
O adolescente foi alcançado e apreendido. Dentro da sacola, os investigadores encontraram drogas, dinheiro, um rádio comunicador, uma balança de precisão e outros objetos relacionados à atividade investigada.
Buscas em casa
Ainda segundo a Polícia Civil, o adolescente informou que havia mais entorpecentes e materiais em sua residência. Com a autorização dos familiares, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram outras porções de drogas e equipamentos.
Ao todo, foram apreendidos: 366,8 gramas de cocaína, divididas em duas porções; 199 gramas de maconha, em formato de tijolo; 22,6 gramas de crack; duas balanças de precisão; grande quantidade de pinos plásticos vazios; máquina seladora industrial; rádio comunicador; peneira utilizada no preparo de entorpecentes; R$ 196 em dinheiro e telefone celular, além de materiais relacionados à contabilidade e à organização da atividade investigada.
A quantidade total de drogas chegou a 588,4 gramas, somando cocaína, maconha e crack.
Conforme o registro policial, o adolescente já tinha histórico de envolvimento em ato infracional análogo ao tráfico de drogas, incluindo uma passagem anterior pela Fundação Casa.
Após a ocorrência, a autoridade policial ratificou a apreensão em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e pediu a permanência do adolescente sob internação.