A festa nas arquibancadas está garantida e promete ser histórica. O São José Esporte Clube confirmou que estão esgotados todos os ingressos destinados à torcida mandante para a grande decisão da Copa Paulista 2026. A partida decisiva contra o União São João acontece neste sábado (17), às 18h, no Estádio Municipal Martins Pereira.

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Ao todo, foram disponibilizados 12 mil bilhetes para o confronto, sendo 1.000 reservados para os visitantes. Com a alta procura, os 11 mil lugares da torcida joseense esgotaram rapidamente, refletindo a enorme mobilização e o apoio incondicional da cidade ao Glorioso Esquadrão nesta reta final de campeonato.

Conexão entre time e arquibancada