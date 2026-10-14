A festa nas arquibancadas está garantida e promete ser histórica. O São José Esporte Clube confirmou que estão esgotados todos os ingressos destinados à torcida mandante para a grande decisão da Copa Paulista 2026. A partida decisiva contra o União São João acontece neste sábado (17), às 18h, no Estádio Municipal Martins Pereira.
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Ao todo, foram disponibilizados 12 mil bilhetes para o confronto, sendo 1.000 reservados para os visitantes. Com a alta procura, os 11 mil lugares da torcida joseense esgotaram rapidamente, refletindo a enorme mobilização e o apoio incondicional da cidade ao Glorioso Esquadrão nesta reta final de campeonato.
Conexão entre time e arquibancada
O técnico Wilson Júnior celebrou a carga máxima de ingressos vendidos e ressaltou que a energia da torcida será o combustível extra para a equipe dentro de campo. Para o treinador, a sinergia entre os jogadores e a arquibancada é um dos pilares para o sucesso na decisão.
“Ter a casa cheia aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Sabemos da expectativa do torcedor e queremos corresponder dentro de campo. É fundamental que exista essa sinergia entre a equipe e a arquibancada, que os jogadores consigam transmitir toda a entrega e a vontade de vencer para a torcida, e que essa energia volte para dentro de campo. Precisamos estar todos juntos, com o mesmo objetivo, porque sabemos da importância dessa final para o São José”, destacou Wilson Júnior.
O Caminho para o Título
O clima é de otimismo, mas também de foco total. No primeiro jogo da decisão, disputado em Araras, as equipes empataram em 1 a 1.
Com o resultado da ida, a conta para o São José é simples: uma vitória por qualquer placar no tempo regulamentar garante o título inédito da Copa Paulista para a cidade. Em caso de um novo empate, a taça será decidida nos pênaltis.
Serviço de Jogo e Recomendações
Devido à grande movimentação de público e à expectativa de estádio lotado, a diretoria do São José reforça algumas orientações importantes para os torcedores que garantiram entrada:
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Abertura dos portões: Às 16h (duas horas antes do apito inicial).
Antecipação: O clube orienta o público a chegar bem cedo ao Martins Pereira para evitar filas e garantir um acesso tranquilo às arquibancadas.
A bola rola às 18h deste sábado. A torcida já fez a sua parte esgotando os lugares; agora, a missão passa para os onze jogadores em campo em busca da taça!