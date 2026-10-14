A Receita Federal em São Paulo realizará um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas, com lotes avaliados entre R$ 100 e R$ 258 mil.

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O certame, marcado para 23 de outubro, reúne resíduos de diferentes produtos, como pneus, roupas, relógios, smartphones, óculos, bebidas alcoólicas e equipamentos eletrônicos. A participação é exclusiva para pessoas jurídicas.