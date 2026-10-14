Motoristas que trafegam pela rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba, devem ficar atentos às interdições parciais programadas para outubro. O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) realizará serviços de revitalização da sinalização horizontal em sete dias deste mês, com adoção do sistema "Pare e Siga" no trecho de serra.
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Os trabalhos ocorrerão entre os quilômetros 79 e 86, começando nesta quarta-feira (14) e seguindo pelos dias 15, 16, 20, 21, 22 e 23 de outubro.
Segundo o departamento, a operação é necessária para garantir a segurança dos motoristas e das equipes responsáveis pela execução dos serviços.
O cronograma prevê interdições parciais em horários específicos, conforme a data:
- 14 e 15 de outubro: das 9h às 16h;
- 16 de outubro: das 9h às 12h;
- 20, 21 e 22 de outubro: das 9h às 16h;
- 23 de outubro: das 9h às 12h.
Motoristas devem planejar o trajeto
O DER-SP orienta os usuários a respeitar a sinalização e seguir as instruções das equipes que estarão no local durante as intervenções.
A recomendação também é planejar o deslocamento com antecedência e considerar possíveis lentidões no trecho de serra durante a realização dos serviços.
A rodovia Oswaldo Cruz liga Taubaté a Ubatuba e é uma das principais opções de acesso ao Litoral Norte. Por isso, os motoristas que utilizarem a estrada nos dias de intervenção devem redobrar a atenção, especialmente nos horários de maior movimento.