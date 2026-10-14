Motoristas que trafegam pela rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba, devem ficar atentos às interdições parciais programadas para outubro. O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) realizará serviços de revitalização da sinalização horizontal em sete dias deste mês, com adoção do sistema "Pare e Siga" no trecho de serra.

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Os trabalhos ocorrerão entre os quilômetros 79 e 86, começando nesta quarta-feira (14) e seguindo pelos dias 15, 16, 20, 21, 22 e 23 de outubro.