14 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
UBATUBA

Serra da Oswaldo Cruz terá operação 'Pare e Siga' durante 7 dias

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba
Trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba

Motoristas que trafegam pela rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Ubatuba, devem ficar atentos às interdições parciais programadas para outubro. O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) realizará serviços de revitalização da sinalização horizontal em sete dias deste mês, com adoção do sistema "Pare e Siga" no trecho de serra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os trabalhos ocorrerão entre os quilômetros 79 e 86, começando nesta quarta-feira (14) e seguindo pelos dias 15, 16, 20, 21, 22 e 23 de outubro.

Segundo o departamento, a operação é necessária para garantir a segurança dos motoristas e das equipes responsáveis pela execução dos serviços.

O cronograma prevê interdições parciais em horários específicos, conforme a data:

- 14 e 15 de outubro: das 9h às 16h;
- 16 de outubro: das 9h às 12h;
- 20, 21 e 22 de outubro: das 9h às 16h;
- 23 de outubro: das 9h às 12h.

Motoristas devem planejar o trajeto

O DER-SP orienta os usuários a respeitar a sinalização e seguir as instruções das equipes que estarão no local durante as intervenções.

A recomendação também é planejar o deslocamento com antecedência e considerar possíveis lentidões no trecho de serra durante a realização dos serviços.

A rodovia Oswaldo Cruz liga Taubaté a Ubatuba e é uma das principais opções de acesso ao Litoral Norte. Por isso, os motoristas que utilizarem a estrada nos dias de intervenção devem redobrar a atenção, especialmente nos horários de maior movimento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários