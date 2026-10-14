São José dos Campos terá uma Vila de Natal com árvore de 20 metros de altura, iluminação sincronizada e neve artificial. A atração "Vila Natal – Encanto e Magia" será inaugurada em 22 de outubro e promete reunir cenários temáticos, personagens, apresentações e atividades para crianças e adultos durante o período de festas.
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O espaço será montado no terreno da HR Construtora, às margens do Anel Viário, onde ficou instalado o Mirage Circo. A programação seguirá até 10 de janeiro de 2027.
Um dos principais atrativos será a árvore de Natal de 20 metros de altura, que terá um espetáculo de iluminação sincronizada e efeitos de neve artificial. A estrutura será o ponto central da decoração e deverá concentrar a atenção dos visitantes durante a experiência natalina.
A ambientação contará com diferentes espaços inspirados nas tradições de Natal, com propostas para famílias que desejam passear, tirar fotos e participar de atividades temáticas.
Vila de Natal
Entre as atrações estará a Casa do Papai Noel, preparada para receber crianças e famílias para encontros e fotografias.
A programação também incluirá a Confeitaria da Mamãe Noel, com atividades interativas ligadas à produção de doces e à decoração natalina, além de uma Fábrica de Brinquedos inspirada na oficina do bom velhinho.
No Correio de Natal, as crianças poderão preparar suas cartinhas. Já o Espaço das Renas reunirá histórias e elementos relacionados aos animais que fazem parte do imaginário natalino.
Outra atração será a Estação de Trem, que oferecerá um passeio pelo complexo para que os visitantes conheçam os diferentes cenários da Vila.
O público também poderá acompanhar apresentações no palco principal, espetáculos teatrais, sessões de cinema ao ar livre e atividades com personagens temáticos.
Espaço será montado às margens do Anel Viário / Reprodução
Estrutura
Segundo a organização, o espaço contará com área coberta, praça de alimentação, banheiros adaptados e estrutura para receber visitantes de diferentes idades.
A experiência completa terá duração sugerida de aproximadamente três horas. O projeto também prevê ações sociais, como campanhas de arrecadação de alimentos e brinquedos, além de atividades direcionadas a escolas e instituições.
A "Vila Natal – Encanto e Magia" funcionará de terça a sexta-feira, das 16h à meia-noite. Aos sábados, domingos e feriados, a abertura será às 14h, com encerramento também à meia-noite.
Os ingressos serão limitados à capacidade do espaço. De acordo com a organização, haverá meia-entrada para crianças de 3 a 12 anos, estudantes, idosos a partir de 60 anos, beneficiários do ID Jovem, pessoas com deficiência, professores e profissionais da rede pública municipal de ensino, conforme as regras aplicáveis.
A atração ficará aberta até 10 de janeiro de 2027, oferecendo uma opção de lazer natalino para moradores de São José dos Campos e visitantes de outras cidades do Vale do Paraíba.