São José dos Campos terá uma Vila de Natal com árvore de 20 metros de altura, iluminação sincronizada e neve artificial. A atração "Vila Natal – Encanto e Magia" será inaugurada em 22 de outubro e promete reunir cenários temáticos, personagens, apresentações e atividades para crianças e adultos durante o período de festas.

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O espaço será montado no terreno da HR Construtora, às margens do Anel Viário, onde ficou instalado o Mirage Circo. A programação seguirá até 10 de janeiro de 2027.