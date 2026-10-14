A RioSP, concessionária do grupo Motiva, realiza nesta quinta-feira (15) um processo seletivo para preencher vagas de emprego em Pindamonhangaba. As oportunidades são para operador de pedágio, destinadas a pessoas com deficiência (PCD), e técnico de manutenção de equipamentos e sistemas.
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As entrevistas presenciais serão realizadas no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Moreira César, localizado na avenida Senador Teotônio Vilela, 61 (Rodoviária). Os candidatos devem comparecer conforme o horário previsto para cada função (veja abaixo).
Operador de pedágio
A oportunidade para operador de pedágio é exclusiva para pessoas com deficiência. O profissional será responsável pelo atendimento aos usuários, pela liberação de veículos nas faixas de pedágio e pela cobrança de tarifas.
As atividades também incluem identificação e classificação de veículos, emissão de recibos, registro de ocorrências e apoio às operações das praças de pedágio.
Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em escala de revezamento, com plantões de 12 horas nos períodos diurno ou noturno. Conhecimentos em Pacote Office são considerados um diferencial.
As entrevistas para essa função serão realizadas das 9h30 às 11h.
Técnico de manutenção
A segunda vaga é para técnico de manutenção de equipamentos e sistemas. O profissional atuará na manutenção preventiva, corretiva e programada de equipamentos de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) e da infraestrutura elétrica da concessionária.
Entre as atribuições estão garantir o funcionamento dos equipamentos, registrar intervenções e atualizar informações técnicas dos ativos, seguindo as normas de segurança, qualidade e meio ambiente.
Os candidatos devem ter ensino técnico completo em Eletrônica, Eletroeletrônica, Mecatrônica, Automação Industrial ou Eletroindustrial. Também é obrigatória a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B, além de disponibilidade para trabalhar em horário administrativo. Conhecimentos em Pacote Office são considerados um diferencial.
As entrevistas ocorrerão das 14h às 16h.
Benefícios oferecidos
As vagas contam com pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte ou estacionamento e previdência privada.
A empresa também oferece licenças-maternidade e paternidade estendidas, auxílio-creche, acesso ao Wellhub, folga no aniversário, participação nos lucros e resultados (PLR) e política de flexibilidade na jornada de trabalho, entre outros benefícios.
Os interessados devem comparecer presencialmente ao PAT Moreira César nesta quinta-feira (15), no endereço abaixo:
- Local: PAT Moreira César
- Endereço: Avenida Senador Teotônio Vilela, 61, na rodoviária do distrito
- Data: 15 de outubro de 2026
- Operador de pedágio (PCD): das 9h30 às 11h
- Técnico de manutenção: das 14h às 16h