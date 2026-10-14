A RioSP, concessionária do grupo Motiva, realiza nesta quinta-feira (15) um processo seletivo para preencher vagas de emprego em Pindamonhangaba. As oportunidades são para operador de pedágio, destinadas a pessoas com deficiência (PCD), e técnico de manutenção de equipamentos e sistemas.

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As entrevistas presenciais serão realizadas no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Moreira César, localizado na avenida Senador Teotônio Vilela, 61 (Rodoviária). Os candidatos devem comparecer conforme o horário previsto para cada função (veja abaixo).

Operador de pedágio