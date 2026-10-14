Os moradores do Vila Monterrey e de bairros da região leste de São José dos Campos passaram a contar com uma nova estrutura para atendimento na rede municipal de saúde. A Prefeitura entregou a nova UBS Resolve Monterrey, ampliando a oferta de serviços e reduzindo a necessidade de deslocamento da população para outras regiões da cidade.

A nova unidade está localizada na Rua Nova Pádua, 148, esquina com a Rua Passo Fundo, e atende aproximadamente 9 mil pacientes que anteriormente utilizavam a Unidade Avançada Cajuru, vinculada à UBS Resolve Campos de São José.

Com 825,50 metros quadrados de área construída, a nova UBS tem uma estrutura quase quatro vezes maior que a unidade anterior. O espaço foi planejado para oferecer mais conforto e ampliar a capacidade de atendimento aos moradores.

A unidade conta com seis consultórios médicos, dois consultórios odontológicos e um ginecológico, além de farmácia, recepção, salas de vacina, coleta de exames, ultrassom ginecológico e espaço para curativos.

A ampliação da estrutura acompanha o crescimento populacional da região, impulsionado pela expansão habitacional e pelo aumento da demanda por serviços públicos de saúde. Com a nova unidade, moradores passam a ter acesso a uma oferta mais ampla de atendimentos próxima de suas residências.

O investimento total na nova UBS foi de R$ 5,47 milhões, incluindo a construção do prédio, mobiliário e equipamentos.

A UBS Resolve Monterrey integra uma série de investimentos realizados pela Prefeitura de São José dos Campos para ampliar e modernizar a rede municipal de saúde. Entre as ações recentes estão a entrega de novas unidades, ampliação de estruturas hospitalares, revitalização de UBSs e implantação de novos equipamentos para atendimento à população.

Com a nova unidade, a região ganha uma estrutura de saúde maior e mais completa, reforçando a expansão da rede municipal e aproximando os serviços públicos do dia a dia dos moradores.