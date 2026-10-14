Uma carreta tombou na manhã desta quarta-feira (14) no km 76 da Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna, e derramou parte da carga de carvão a granel em uma área de mata. O acidente foi registrado por volta das 7h35.

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Segundo informações da concessionária Tamoios, responsável pela rodovia, a ocorrência provocou a interdição parcial da faixa 1 no sentido sul, em direção ao Litoral Norte. O motorista não se feriu.