Um homem de 30 anos foi preso por receptação na manhã desta terça-feira (13), em São José dos Campos, após ser flagrado dirigindo uma Volkswagen Saveiro branca furtada e com placas adulteradas. A abordagem ocorreu no Anel Viário, depois que a Polícia Militar recebeu um alerta sobre o veículo na rodovia Carvalho Pinto.

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Segundo a PM, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informou que uma Saveiro com queixa de furto trafegava no sentido de São José dos Campos. Por volta das 7h30, policiais da 2ª Companhia do 46º BPM/I se posicionaram na avenida Mário Covas e identificaram um veículo com as mesmas características.