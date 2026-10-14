A Polícia Militar prendeu quatro homens em ocorrências registradas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte entre terça-feira (13) e a madrugada desta quarta-feira (14). Os casos aconteceram em Caraguatatuba, Roseira, Cachoeira Paulista e Cruzeiro e envolveram porte de munições e mandados de prisão por diferentes crimes.

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Em Caraguatatuba, policiais da Força Tática do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por porte ilegal de munições durante uma abordagem em um posto de combustíveis no bairro Caputera.