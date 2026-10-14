A Polícia Militar prendeu quatro homens em ocorrências registradas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte entre terça-feira (13) e a madrugada desta quarta-feira (14). Os casos aconteceram em Caraguatatuba, Roseira, Cachoeira Paulista e Cruzeiro e envolveram porte de munições e mandados de prisão por diferentes crimes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em Caraguatatuba, policiais da Força Tática do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por porte ilegal de munições durante uma abordagem em um posto de combustíveis no bairro Caputera.
A equipe realizava patrulhamento durante a madrugada quando identificou dois veículos estacionados no estabelecimento e decidiu abordar os ocupantes. Durante a vistoria em um dos carros, os policiais encontraram uma réplica de revólver calibre .38 e cinco munições reais, das quais quatro estavam intactas e uma havia sido deflagrada.
Um dos abordados assumiu a posse do material e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Os demais envolvidos foram liberados.
Procurados pela Justiça
Em Roseira, policiais do 23º BPM/I abordaram um homem no bairro Pedro Leme na terça-feira (13). Após consulta aos sistemas policiais, a equipe constatou que ele era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio. O homem foi levado ao plantão policial e permaneceu preso.
Outro caso foi registrado em Cachoeira Paulista, no bairro Sapé. Durante uma abordagem realizada também na terça-feira, os policiais identificaram um homem com mandado de prisão relacionado ao crime de ameaça. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso.
Violência doméstica
Em Cruzeiro, a Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Canevari, na terça-feira (13).
No local, a vítima relatou estar sendo ameaçada pelo ex-marido. Durante a abordagem, os policiais consultaram os sistemas criminais e constataram que o homem era procurado pela Justiça por violência doméstica e também por falta de pagamento de pensão alimentícia.
Ele foi encaminhado ao plantão policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.