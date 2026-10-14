14 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
APARECIDA

Festa da Padroeira bate recorde com mais de 200 mil romeiros

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Xandu Alves/OVALE
Devotos de Nossa Senhora Aparecida no Santuário Nacional
Devotos de Nossa Senhora Aparecida no Santuário Nacional

O Santuário Nacional de Aparecida bateu recorde de público no dia 12 de outubro, durante a Festa da Padroeira do Brasil. Ao todo, 200.295 pessoas passaram pelo templo na última segunda-feira, um aumento de 32% em relação ao mesmo feriado de 2025. O número representa 48.134 visitantes a mais do que no ano anterior.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A data concentrou o maior número de peregrinos no Santuário em 2026 e foi marcada por missas, momentos de oração e homenagens a Nossa Senhora Aparecida. A programação terminou com uma procissão pelas áreas externas do complexo religioso, encerrada na Tribuna Bento 16, seguida de uma queima de fogos.

O público participou de celebrações religiosas, atividades culturais e momentos de devoção à imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Considerando os dez dias de programação da Novena e da Festa da Padroeira, o Santuário Nacional recebeu 479.782 peregrinos – a expectativa era de superar as 494.689 pessoas de outubro de 2025.

Apesar do recorde registrado no feriado de 12 de outubro, o movimento total ao longo da programação caiu 3% em comparação com o ano passado. A diferença foi de 14.907 pessoas.

Segundo o Santuário, a realização do primeiro turno das eleições gerais, em 4 de outubro, durante o segundo dia da Novena Solene, contribuiu para a redução. A coincidência com a votação costuma afetar o deslocamento de romarias e grupos de fiéis para Aparecida.

Romeiros a pé

As peregrinações a pé e de bicicleta também atingiram um novo recorde. Entre 1º e 12 de outubro, mais de 53 mil romeiros passaram pela praça de pedágio de Moreira César, em Pindamonhangaba, no trecho da Via Dutra em direção a Aparecida, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Não houve registro de mortes.

O volume representa um crescimento de 30% em relação ao registrado no ano passado, segundo a concessionária RioSP.

Para reforçar a segurança dos fiéis durante o percurso, foi realizada uma operação especial por meio do projeto Romaria Segura. A iniciativa reuniu a RioSP, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e a PRF, com apoio do Santuário Nacional e da Rede Aparecida de Comunicação.

A mobilização buscou orientar motoristas e romeiros e reduzir os riscos nas rodovias durante o período de maior circulação de peregrinos rumo à Basílica de Aparecida.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários