O Santuário Nacional de Aparecida bateu recorde de público no dia 12 de outubro, durante a Festa da Padroeira do Brasil. Ao todo, 200.295 pessoas passaram pelo templo na última segunda-feira, um aumento de 32% em relação ao mesmo feriado de 2025. O número representa 48.134 visitantes a mais do que no ano anterior.

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A data concentrou o maior número de peregrinos no Santuário em 2026 e foi marcada por missas, momentos de oração e homenagens a Nossa Senhora Aparecida. A programação terminou com uma procissão pelas áreas externas do complexo religioso, encerrada na Tribuna Bento 16, seguida de uma queima de fogos.