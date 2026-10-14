O Corpo de Bombeiros capturou uma serpente e um lagarto teiú em duas ocorrências registradas na terça-feira (13), em Ilhabela, no Litoral Norte.
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Os animais foram encontrados em locais com circulação de pessoas e, após o resgate, foram devolvidos à natureza em áreas adequadas, longe da presença humana.
A primeira ocorrência foi registrada durante a tarde, no bairro São Pedro, na região sul da cidade. Funcionários que realizavam serviços de manutenção na base de uma torre de transmissão encontraram a serpente e acionaram os bombeiros, já que a presença do animal impedia a continuidade dos trabalhos.
A equipe foi até o local, realizou a captura com segurança e, em seguida, fez a soltura da serpente em habitat natural apropriado. A operação terminou sem intercorrências.
Lagarto em comércio
O segundo atendimento ocorreu durante a noite, no estabelecimento comercial Fradinho Conveniência, também em Ilhabela. Os bombeiros foram acionados após a presença de um lagarto-teiú ser identificada no interior do comércio.
Ao chegar ao local, a equipe constatou que o animal não conseguia sair do estabelecimento por meios próprios. Os profissionais realizaram a captura e levaram o teiú para soltura em uma área natural adequada, distante da circulação de pessoas.
Após o resgate, o estabelecimento foi deixado em segurança. A ocorrência também terminou sem intercorrências.
O que fazer ao encontrar um animal silvestre?
Ao encontrar uma serpente ou outro animal silvestre, a orientação é manter distância, evitar movimentos bruscos e não tentar capturá-lo ou tocá-lo. O ideal é afastar pessoas e animais domésticos do local e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
A captura por profissionais treinados ajuda a evitar acidentes e permite que o animal seja devolvido ao ambiente natural com segurança.