O Corpo de Bombeiros capturou uma serpente e um lagarto teiú em duas ocorrências registradas na terça-feira (13), em Ilhabela, no Litoral Norte.

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Os animais foram encontrados em locais com circulação de pessoas e, após o resgate, foram devolvidos à natureza em áreas adequadas, longe da presença humana.