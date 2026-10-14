14 de outubro de 2026
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AMEAÇAS COM FACA

Homem procurado pela Justiça é preso por agressão em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ilhabela
Homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ilhabela

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (13), em Ilhabela, no Litoral Norte, suspeito de violência doméstica. Segundo a corporação, ele também era procurado pela Justiça.

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Policiais do 20º BPM/I foram acionados após relatos de agressões e ameaças com faca contra a vítima. A equipe realizou buscas e conseguiu localizar o suspeito.

Durante a abordagem, os policiais consultaram os sistemas de segurança e constataram que havia uma pendência judicial contra o homem, que era procurado pela Justiça.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

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