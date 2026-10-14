Dois bebês gêmeos, de 7 meses, foram resgatados pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (14), após serem deixados sozinhos em uma residência no Jardim Jussara, na região central de São José dos Campos.
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As crianças foram encontradas em situação de abandono, sujas de urina e fezes e com assaduras. Os pais foram presos e encaminhados à Central de Polícia Judiciária.
A ocorrência começou após uma denúncia feita pelo telefone 190, informando que duas crianças choravam intensamente dentro de uma casa. Segundo a Polícia Militar, a denúncia também indicava que os responsáveis pelos bebês seriam usuários de drogas.
No endereço, a locatária do imóvel contou aos policiais que os inquilinos haviam saído para consumir substâncias entorpecentes e deixado os filhos sozinhos. Quando a equipe chegou, porém, as crianças já não faziam barulho. Diante da preocupação com a segurança dos bebês, os policiais entraram na residência para verificar as condições deles.
A menina foi encontrada dormindo sobre uma cama. O irmão estava imóvel no chão frio, entre a cama e um colchão. Os policiais verificaram os sinais vitais do menino e constataram que ele estava vivo e dormindo.
Primeiros cuidados
Segundo a PM, as duas crianças estavam sujas de urina e fezes e apresentavam assaduras. Os policiais realizaram a higiene dos bebês e providenciaram o aleitamento enquanto aguardavam o atendimento dos órgãos responsáveis.
O Conselho Tutelar foi acionado e enviou uma conselheira ao local. A locatária e a avó paterna das crianças também acompanharam a ocorrência.
Durante o atendimento, os policiais foram informados de que os pais haviam sido abordados por outra equipe na praça Afonso Pena, na região central de São José dos Campos.
Questionada sobre onde estavam os filhos, a mãe afirmou inicialmente que havia deixado os bebês aos cuidados da sogra. Depois, segundo a PM, ela admitiu que saiu de casa com o companheiro por volta das 20h de terça-feira (13), deixando as crianças sozinhas na residência.
Atendimento médico
Por determinação do Conselho Tutelar, os gêmeos foram levados ao Hospital Pediátrico da Vila Industrial para avaliação médica e realização de exames.
Após o atendimento, a menina Jade foi encaminhada a um abrigo destinado a crianças dessa faixa etária. O irmão, Kalleb, permaneceu em observação médica.
Os pais foram presos e conduzidos à Central de Polícia Judiciária (foto abaixo), onde permaneceram à disposição da Justiça.