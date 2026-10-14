Dois bebês gêmeos, de 7 meses, foram resgatados pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (14), após serem deixados sozinhos em uma residência no Jardim Jussara, na região central de São José dos Campos.

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As crianças foram encontradas em situação de abandono, sujas de urina e fezes e com assaduras. Os pais foram presos e encaminhados à Central de Polícia Judiciária.