O feriado prolongado de 12 de outubro terminou com dois mortos e 73 pessoas salvas em ocorrências de afogamento no litoral de São Paulo.

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Segundo balanço do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), foram registradas 48 ocorrências entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12), período em que as equipes também realizaram 26.781 ações de prevenção.