O feriado prolongado de 12 de outubro terminou com dois mortos e 73 pessoas salvas em ocorrências de afogamento no litoral de São Paulo.
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Segundo balanço do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), foram registradas 48 ocorrências entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12), período em que as equipes também realizaram 26.781 ações de prevenção.
No Litoral Norte, as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba somaram 24 ocorrências de afogamento durante o feriado prolongado, com 30 pessoas salvas e uma morte em São Sebastião.
Ubatuba concentrou o maior número de atendimentos, com 14 ocorrências e 20 vítimas resgatadas. Em São Sebastião, foram quatro ocorrências e oito pessoas salvas. Ilhabela registrou um atendimento, com duas vítimas salvas, enquanto Caraguatatuba teve uma ocorrência e uma pessoa resgatada.
O sábado (10) concentrou o maior número de ocorrências, com 25 atendimentos e 35 vítimas salvas. Na sexta-feira (9), foram sete ocorrências, 12 pessoas salvas e um óbito registrado. No domingo (11), os guarda-vidas atenderam 12 ocorrências e salvaram 21 pessoas. Já na segunda-feira (12), foram quatro ocorrências, com cinco vítimas salvas.
O Guarujá, na Baixada Santista, teve destaque no balanço, principalmente na sexta-feira e no sábado. No primeiro dia do feriado, as equipes do 1º SGBMar (Subgrupamento de Bombeiros Marítimo) atenderam cinco ocorrências e salvaram dez pessoas. No sábado, foram 14 ocorrências, com 21 vítimas salvas, além de um atendimento em Bertioga, que terminou com uma pessoa resgatada.
Ubatuba, no Litoral Norte, também concentrou atendimentos. No domingo, foram oito ocorrências de afogamento, com 14 pessoas salvas. Na sexta-feira, o município havia registrado duas ocorrências, com duas vítimas salvas. No sábado, outras quatro ocorrências resultaram em quatro pessoas resgatadas.
Em São Sebastião, as equipes atenderam três ocorrências no sábado e salvaram cinco pessoas. No domingo, uma ocorrência resultou no resgate de outras três vítimas. O balanço também inclui atendimentos em Ilhabela, Caraguatatuba, Mongaguá e Bertioga.
Bombeiros reforçam prevenção
Além dos resgates, os guarda-vidas realizaram 26.781 ações preventivas durante os quatro dias. O maior volume ocorreu no sábado, com 10.205 ações, seguido pelo domingo, com 7.711. Na segunda-feira, foram 5.953, enquanto na sexta-feira houve 2.912 ações.
O trabalho preventivo inclui orientações aos banhistas e a identificação de situações de risco para evitar que elas terminem em afogamentos. O GBMar reforça a importância de respeitar as orientações dos guarda-vidas e evitar entrar no mar em locais ou condições considerados perigosos.
O balanço também registra um atendimento a uma embarcação em situação de risco em São Sebastião, realizado pelo SGB Náutico, com um óbito. O relatório informa dois óbitos no total do feriado.