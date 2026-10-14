O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade nesta quarta-feira (14), principalmente a partir da tarde. A combinação de um cavado meteorológico com uma frente fria no oceano mantém o tempo instável e aumenta o risco de temporais nas duas regiões.

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As chuvas podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento que pontualmente podem superar os 60 km/h e eventual queda de granizo. Apesar da instabilidade, o dia deve ser marcado por sensação de abafamento, com temperaturas máximas entre 24°C e 30°C em todo o estado de São Paulo.