O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade nesta quarta-feira (14), principalmente a partir da tarde. A combinação de um cavado meteorológico com uma frente fria no oceano mantém o tempo instável e aumenta o risco de temporais nas duas regiões.
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As chuvas podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento que pontualmente podem superar os 60 km/h e eventual queda de granizo. Apesar da instabilidade, o dia deve ser marcado por sensação de abafamento, com temperaturas máximas entre 24°C e 30°C em todo o estado de São Paulo.
O levantamento de chuva das últimas 48 horas, coletado às 6h30 desta quarta-feira, mostra que São José dos Campos registrou 34 milímetros no bairro Freitas. No Litoral Norte, os volumes chegaram a 19 milímetros em Boiçucanga, em São Sebastião.
Caraguatatuba e Ilhabela registraram 9 milímetros cada, nos bairros Martim de Sá e São Pedro, respectivamente. Em Queluz, no centro da cidade, o acumulado também foi de 9 milímetros.
Previsão do tempo em SP
A instabilidade atinge todo o estado nesta quarta-feira. A atuação conjunta dos sistemas meteorológicos favorece a formação de áreas de chuva, com possibilidade de pancadas fortes em diferentes regiões paulistas, sobretudo durante a tarde.
O dia começou com bastante nebulosidade, temperaturas amenas e registros de chuva isolada em diversas localidades. Ao longo das horas, o aumento da instabilidade deve manter o risco de temporais, sem afastar o calor e a sensação de tempo abafado.
A recomendação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo e ficar atento a possíveis mudanças nas condições meteorológicas, especialmente durante as pancadas mais intensas.