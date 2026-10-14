A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba recuperou uma motocicleta furtada na tarde de segunda-feira (12), no bairro Tinga. O veículo estava escondido em meio à vegetação de um terreno baldio, nas proximidades de um ginásio público desativado.
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A localização ocorreu após um morador informar aos agentes sobre uma movimentação atípica no terreno nos últimos dias. Com receio de possíveis represálias, ele preferiu não se identificar.
Durante a averiguação, os guardas encontraram uma Honda CG 150 Sport vermelha, ano 2006, sem placa de identificação e retrovisores.
A equipe utilizou a numeração do chassi para identificar o veículo e confirmar que havia sido furtado na semana anterior, no bairro Indaiá.
Com o apoio do COI (Centro de Operações Inteligentes), a GCM acionou um guincho e entrou em contato com o proprietário da motocicleta.
O dono compareceu à Delegacia de Polícia para atualizar o boletim de ocorrência e dar andamento aos procedimentos para a restituição do veículo.
A ocorrência foi registrada por volta das 15h33, na rua Antônio dos Santos, no bairro Tinga.