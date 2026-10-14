A GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba recuperou uma motocicleta furtada na tarde de segunda-feira (12), no bairro Tinga. O veículo estava escondido em meio à vegetação de um terreno baldio, nas proximidades de um ginásio público desativado.

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A localização ocorreu após um morador informar aos agentes sobre uma movimentação atípica no terreno nos últimos dias. Com receio de possíveis represálias, ele preferiu não se identificar.