14 de outubro de 2026
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RESGATE

Bombeiros resgatam idosa de 86 anos com fratura em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CB
Resgate da idosa em Ubatuba
Resgate da idosa em Ubatuba

O Corpo de Bombeiros resgatou uma idosa de 86 anos com fratura de fêmur na manhã de terça-feira (13), no bairro Enseada, em Ubatuba, no Litoral Norte.

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A ocorrência foi registrada por volta das 11h, quando a equipe dos bombeiros foi acionada para prestar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no atendimento à vítima.

No local, os bombeiros realizaram a imobilização da idosa em uma prancha e a transportaram até a viatura do Samu, que ficou responsável por levá-la ao pronto-socorro para atendimento médico.

Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias em que a fratura ocorreu nem sobre o estado de saúde da vítima após o resgate.

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