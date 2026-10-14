O Corpo de Bombeiros resgatou uma idosa de 86 anos com fratura de fêmur na manhã de terça-feira (13), no bairro Enseada, em Ubatuba, no Litoral Norte.

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A ocorrência foi registrada por volta das 11h, quando a equipe dos bombeiros foi acionada para prestar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no atendimento à vítima.