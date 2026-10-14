O Corpo de Bombeiros resgatou uma idosa de 86 anos com fratura de fêmur na manhã de terça-feira (13), no bairro Enseada, em Ubatuba, no Litoral Norte.
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A ocorrência foi registrada por volta das 11h, quando a equipe dos bombeiros foi acionada para prestar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no atendimento à vítima.
No local, os bombeiros realizaram a imobilização da idosa em uma prancha e a transportaram até a viatura do Samu, que ficou responsável por levá-la ao pronto-socorro para atendimento médico.
Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias em que a fratura ocorreu nem sobre o estado de saúde da vítima após o resgate.