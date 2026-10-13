São José dos Campos vai ganhar uma atração especial para celebrar o Natal neste ano. A partir do dia 22 de outubro, a cidade recebe a Vila Natal – Encanto e Magia, um espaço temático que promete transportar crianças e adultos para o universo natalino, com cenários iluminados, personagens, apresentações e atividades para toda a família.
O evento será realizado no terreno da HR Construtora, onde ficou instaldo o Mirage Circo, às margens do Anel Viário, e permanecerá aberto ao público até o dia 10 de janeiro de 2027.
Um dos principais destaques será uma árvore de Natal de 20 metros de altura, que contará com um espetáculo de iluminação sincronizada e efeitos de neve artificial. A estrutura será um dos pontos centrais da decoração, que terá diferentes ambientes inspirados nas tradições natalinas.
Casa do Papai Noel, fábrica de brinquedos e passeio de trem
Entre as atrações previstas está a tradicional Casa do Papai Noel, onde os visitantes poderão encontrar o personagem e registrar fotografias em um espaço especialmente decorado.
Outra experiência será a Confeitaria da Mamãe Noel, que oferecerá atividades interativas relacionadas à produção de doces e à decoração natalina.
A programação também contará com uma Fábrica de Brinquedos, inspirada na oficina do Papai Noel, além de um Correio de Natal, onde as crianças poderão preparar suas cartinhas.
No Espaço das Renas, os visitantes terão contato com histórias e elementos ligados aos animais que fazem parte do imaginário natalino.
Já a Estação de Trem oferecerá um passeio pelo complexo, permitindo conhecer os diferentes cenários da Vila.
O público também poderá acompanhar apresentações no palco principal, espetáculos teatrais, cinema ao ar livre e atividades com personagens temáticos.
Evento terá praça de alimentação e estrutura para receber famílias
Segundo a organização, a Vila Natal contará com área coberta, praça de alimentação, banheiros adaptados e espaços preparados para receber visitantes de diferentes idades.
A proposta é oferecer uma experiência completa, com duração sugerida de aproximadamente três horas.
Além das atrações, o projeto prevê iniciativas sociais, incluindo campanhas de arrecadação de alimentos e brinquedos, além de atividades voltadas a escolas e instituições.
Ingressos e horários de funcionamento
A Vila Natal – Encanto e Magia funcionará de terça a sexta-feira, das 16h às 23h59. Aos sábados, domingos e feriados, o horário será das 14h às 23h59.
O evento terá ingressos limitados à capacidade do espaço. A organização informa que haverá meia-entrada para crianças de 3 a 12 anos, estudantes, idosos a partir de 60 anos, beneficiários do ID Jovem, pessoas com deficiência e professores e profissionais da rede pública municipal de ensino, conforme as regras aplicáveis.