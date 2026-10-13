São José dos Campos vai ganhar uma atração especial para celebrar o Natal neste ano. A partir do dia 22 de outubro, a cidade recebe a Vila Natal – Encanto e Magia, um espaço temático que promete transportar crianças e adultos para o universo natalino, com cenários iluminados, personagens, apresentações e atividades para toda a família.

O evento será realizado no terreno da HR Construtora, onde ficou instaldo o Mirage Circo, às margens do Anel Viário, e permanecerá aberto ao público até o dia 10 de janeiro de 2027.

Um dos principais destaques será uma árvore de Natal de 20 metros de altura, que contará com um espetáculo de iluminação sincronizada e efeitos de neve artificial. A estrutura será um dos pontos centrais da decoração, que terá diferentes ambientes inspirados nas tradições natalinas.

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