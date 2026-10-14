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VIOLÊNCIA

PM de folga salva idoso de 69 anos que era agredido pelo filho

Por Da Redação | Crateús (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
PM de folga salva idoso de 69 anos que era agredido pelo filho
PM de folga salva idoso de 69 anos que era agredido pelo filho

Um policial militar de folga atirou na coxa de um homem de 21 anos para interromper as agressões contra o próprio pai, de 69 anos. O idoso era atacado com golpes de faca, chutes e socos quando o agente interveio para conter a violência.

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A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (11), em frente à casa da vítima, no bairro Ipase, em Crateús, no interior do Ceará. O soldado Helder Gubbio, que mora nas proximidades, ouviu as agressões e foi até o local para prestar ajuda.

Policial interveio para conter as agressões

Segundo o relato do militar, o homem estava armado com uma faca e continuava atacando o pai. Diante da situação, o policial realizou um disparo na região da coxa do agressor para interromper a violência.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o soldado explicou que percebeu a gravidade da situação ao ouvir os gritos e decidiu agir para proteger o idoso.

O policial afirmou que o suspeito ainda estava com a faca na mão quando ele interveio. Segundo o agente, o disparo teve como objetivo cessar a agressão contra o pai e evitar que o ataque continuasse.

Pai e filho foram internados

Após a ocorrência, tanto o idoso quanto o filho foram socorridos e encaminhados a um hospital da região. Até a divulgação das informações, os dois permaneciam internados.

O homem de 21 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e permanece sob escolta policial na unidade de saúde.

O caso foi registrado pelas autoridades, que devem apurar as circunstâncias da agressão e da intervenção policial.

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