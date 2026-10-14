Um policial militar de folga atirou na coxa de um homem de 21 anos para interromper as agressões contra o próprio pai, de 69 anos. O idoso era atacado com golpes de faca, chutes e socos quando o agente interveio para conter a violência.

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A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (11), em frente à casa da vítima, no bairro Ipase, em Crateús, no interior do Ceará. O soldado Helder Gubbio, que mora nas proximidades, ouviu as agressões e foi até o local para prestar ajuda.