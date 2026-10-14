Um policial militar de folga atirou na coxa de um homem de 21 anos para interromper as agressões contra o próprio pai, de 69 anos. O idoso era atacado com golpes de faca, chutes e socos quando o agente interveio para conter a violência.
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A ocorrência foi registrada na tarde de domingo (11), em frente à casa da vítima, no bairro Ipase, em Crateús, no interior do Ceará. O soldado Helder Gubbio, que mora nas proximidades, ouviu as agressões e foi até o local para prestar ajuda.
Policial interveio para conter as agressões
Segundo o relato do militar, o homem estava armado com uma faca e continuava atacando o pai. Diante da situação, o policial realizou um disparo na região da coxa do agressor para interromper a violência.
Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o soldado explicou que percebeu a gravidade da situação ao ouvir os gritos e decidiu agir para proteger o idoso.
O policial afirmou que o suspeito ainda estava com a faca na mão quando ele interveio. Segundo o agente, o disparo teve como objetivo cessar a agressão contra o pai e evitar que o ataque continuasse.
Pai e filho foram internados
Após a ocorrência, tanto o idoso quanto o filho foram socorridos e encaminhados a um hospital da região. Até a divulgação das informações, os dois permaneciam internados.
O homem de 21 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e permanece sob escolta policial na unidade de saúde.
O caso foi registrado pelas autoridades, que devem apurar as circunstâncias da agressão e da intervenção policial.