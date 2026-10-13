Os corpos de duas irmãs, de 15 e 18 anos, foram encontrados na manhã desta terça-feira (13), um dia após as jovens serem sequestradas. Elas haviam sido retiradas à força da casa dos avós por homens armados que, segundo relatos, se passaram por policiais.

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O caso ocorreu entre os municípios de Arneiroz, onde as irmãs foram sequestradas, e Tauá, no Sertão dos Inhamuns, no Ceará, onde os corpos foram localizados na comunidade de Angicos. As jovens eram naturais de Tauá e moravam na Vila Cidrão.