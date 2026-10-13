Os corpos de duas irmãs, de 15 e 18 anos, foram encontrados na manhã desta terça-feira (13), um dia após as jovens serem sequestradas. Elas haviam sido retiradas à força da casa dos avós por homens armados que, segundo relatos, se passaram por policiais.
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O caso ocorreu entre os municípios de Arneiroz, onde as irmãs foram sequestradas, e Tauá, no Sertão dos Inhamuns, no Ceará, onde os corpos foram localizados na comunidade de Angicos. As jovens eram naturais de Tauá e moravam na Vila Cidrão.
Segundo informações de fontes ligadas à área de Segurança Cidadã de Tauá, quatro homens armados chegaram à residência dos avós das jovens, no distrito de Cachoeira de Fora, em Arneiroz, na manhã de segunda-feira (12).
Os suspeitos teriam se identificado como policiais e obrigado as duas irmãs a entrar em um carro branco, modelo Volkswagen Gol. Depois do sequestro, as jovens não foram mais vistas com vida.
Os corpos foram encontrados no início da manhã seguinte, na comunidade de Angicos, em Tauá. Até a divulgação das informações, não haviam sido confirmadas publicamente as circunstâncias das mortes.
Polícia apura motivação do crime
A motivação do sequestro e dos assassinatos ainda não havia sido esclarecida. Também não havia informações confirmadas sobre a identidade dos suspeitos ou eventuais prisões relacionadas ao caso.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram procuradas pelo Diário do Nordeste, mas não haviam respondido até a publicação da reportagem.
O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais para esclarecer a dinâmica dos crimes e identificar os responsáveis.