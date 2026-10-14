O motorista de um Honda HR-V cinza, que apareceu em vídeos com duas mulheres seminuas para fora das janelas do veículo, foi preso na noite de segunda-feira (12) por suspeita de dirigir sob efeito de álcool. A abordagem ocorreu durante um patrulhamento da Polícia Militar, após os agentes perceberem que o automóvel trafegava em zigue-zague.

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O caso aconteceu em Barra do Garças, a cerca de 510 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, equipes do 2º Batalhão localizaram o veículo nas proximidades do Parque das Águas, por volta das 21h, e identificaram sinais de alteração da capacidade psicomotora no condutor.