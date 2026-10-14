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EXIBICIONISMO

Motorista é preso por embriaguez após exibir mulheres sem roupa

Por Da Redação | Barra do Garças (MT)
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Motorista é preso por embriaguez após exibir mulheres sem roupa
Motorista é preso por embriaguez após exibir mulheres sem roupa

O motorista de um Honda HR-V cinza, que apareceu em vídeos com duas mulheres seminuas para fora das janelas do veículo, foi preso na noite de segunda-feira (12) por suspeita de dirigir sob efeito de álcool. A abordagem ocorreu durante um patrulhamento da Polícia Militar, após os agentes perceberem que o automóvel trafegava em zigue-zague.

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O caso aconteceu em Barra do Garças, a cerca de 510 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, equipes do 2º Batalhão localizaram o veículo nas proximidades do Parque das Águas, por volta das 21h, e identificaram sinais de alteração da capacidade psicomotora no condutor.

Motorista apresentava sinais de embriaguez

De acordo com a corporação, os policiais observaram que o motorista apresentava olhos avermelhados, odor de álcool e sonolência. Diante dos sinais, os militares realizaram os procedimentos para registrar a suspeita de embriaguez ao volante.

O condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro, conhecido como bafômetro. Por isso, os policiais elaboraram um auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora.

Carro foi reconhecido em vídeo com mulheres seminuas

Durante a abordagem, os policiais também identificaram o Honda HR-V como o mesmo veículo que aparece em vídeos gravados nas ruas do município na manhã de segunda-feira (12).

As imagens mostram duas mulheres com a parte superior do corpo descoberta, usando apenas peças íntimas, enquanto se movimentavam com os corpos para fora das janelas do automóvel.

O episódio ganhou repercussão nas redes sociais e motivou a divulgação de imagens do veículo.

Motorista foi levado à delegacia

Após a abordagem, o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos relacionados à ocorrência.

Um passageiro que estava no carro também foi levado à unidade policial, na condição de testemunha, para prestar esclarecimentos.

A prisão ocorreu horas depois da circulação dos vídeos. As informações sobre a ocorrência foram divulgadas pela Polícia Militar de Mato Grosso.

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