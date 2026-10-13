A combinação entre tecnologia, bem-estar e atendimento individualizado vem redefinindo a experiência nas academias de alto padrão. Muito além dos espaços tradicionais de musculação, as academias premium passaram a funcionar como centros integrados de lifestyle, reunindo inovação, personalização e experiências voltadas à saúde e qualidade de vida.

De olho nesse movimento, a Cia Athletica inaugurou em São José dos Campos, o Performance Center, espaço desenvolvido para oferecer avaliações físicas e funcionais avançadas, com apoio de inteligência artificial, análise biomecânica e monitoramento de performance em tempo real.

A novidade reforça o posicionamento tecnológico da rede, reconhecida como uma das principais referências do segmento premium no Vale do Paraíba e no país. A Cia Athletica foi pioneira ao trazer para a região recursos como o spinning imersivo, o monitoramento cardíaco coletivo em tempo real e a avaliação postural 3D, além de modalidades como Orange Zone e Hyrox.

Com o Performance Center, a Cia Athletica amplia essa trajetória ao incorporar um ambiente desenvolvido para tornar a prescrição de treinos mais precisa, personalizada e orientada por dados. O espaço combina conceitos ligados à ciência da longevidade com tecnologias como câmera 3D e inteligência artificial.

Entre os recursos disponíveis estão testes de corrida, avaliações posturais com câmera tridimensional e análises detalhadas de mobilidade e alinhamento corporal envolvendo tornozelos, joelhos, quadril, coluna e ombros. A estrutura permite ainda um acompanhamento aprofundado da evolução física dos alunos ao longo do tempo.

O projeto integra o investimento de R$2 milhões realizado pela Cia Athletica em soluções voltadas à personalização da experiência fitness. As novidades começaram a ser implementadas em janeiro de 2026 em doze unidades da rede, incluindo São José dos Campos.

“A proposta do Performance Center é ampliar a personalização e permitir que o aluno tenha uma compreensão mais completa da própria evolução. Com apoio da tecnologia, conseguimos desenvolver treinos mais assertivos e alinhados aos objetivos e necessidades de cada pessoa”, afirma Monica Marques, diretora técnica da Cia Athletica.

O sistema Technogym CheckUp incorporado ao espaço calcula o chamado “wellness age”, indicador que compara o estado funcional do corpo com a idade de bem-estar físico do aluno. A plataforma tecnológica possibilita a realização de oito testes físicos, posturais e cognitivos, e com base nos resultados os professores conseguem ajustar os programas de treino de maneira totalmente individualizada e eficaz.

Todas as informações ficam integradas ao CiaOn, plataforma digital exclusiva da rede, permitindo o acompanhamento em tempo real do histórico, desempenho e evolução dos alunos em qualquer unidade da Cia Athletica.