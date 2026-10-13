13 de outubro de 2026
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MORTE

Adeus, Tiago César: Morte precoce causa comoção no Vale

Por Leandro Vaz | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Tiago Cesar dos Santos
Tiago Cesar dos Santos

A morte de Tiago Cesar dos Santos, conhecido como Tiago Cesar, provocou tristeza entre familiares, amigos e pessoas que conviviam com ele na região de Lorena, no Vale do Paraíba.

A notícia do falecimento destacou o carinho e as boas lembranças deixadas por Tiago.

Na homenagem, ele foi descrito como uma pessoa querida, respeitada e admirada por aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. A publicação também ressaltou a saudade deixada pela perda.

Sepultamento será em Lorena

De acordo com as informações divulgadas pela Funerária Santa Clara, o sepultamento de Tiago Cesar dos Santos está marcado para esta quarta-feira (14), no Cemitério Parque e Crematório Memorial de Lorena.

A saída do velório está prevista para as 10h.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a idade de Tiago ou as circunstâncias de sua morte.

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