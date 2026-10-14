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CRIME

Idoso de 73 anos é encontrado morto em casa com martelo ao lado

Por Da Redação | Cuiabá (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Politec - MT
Idoso de 73 anos é encontrado morto em casa com martelo ao lado
Idoso de 73 anos é encontrado morto em casa com martelo ao lado

Um idoso de 73 anos foi encontrado morto dentro da própria casa na tarde de segunda-feira (12). A vítima estava caída no chão, em meio a uma grande quantidade de sangue. Um facão com vestígios de sangue e um martelo foram encontrados próximos ao corpo.

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O caso ocorreu em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem foi identificado como Otacílio Rodrigues de Jesus e acabou encontrado por uma mulher responsável pela limpeza semanal da residência.

Funcionária encontrou marcas de sangue

De acordo com o registro policial, a funcionária chegou ao imóvel e percebeu marcas de sangue ao abrir a porta dos fundos. Diante da situação, ela acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.

Equipes do 24º Batalhão foram até o endereço e encontraram Otacílio caído no chão. Durante a vistoria na residência, os policiais localizaram o facão e o martelo próximos à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas a equipe constatou a morte do idoso ainda no local.

Polícia Civil investiga a morte

Durante as primeiras diligências, os policiais conversaram com a ex-mulher de Otacílio. Segundo o boletim de ocorrência, ela afirmou não saber quem poderia ter cometido o crime nem qual seria a motivação.

A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar um possível autor.

Até o momento, as informações disponíveis não esclarecem como o idoso morreu nem se os objetos encontrados próximos ao corpo foram utilizados no crime.

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