Um idoso de 73 anos foi encontrado morto dentro da própria casa na tarde de segunda-feira (12). A vítima estava caída no chão, em meio a uma grande quantidade de sangue. Um facão com vestígios de sangue e um martelo foram encontrados próximos ao corpo.

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O caso ocorreu em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem foi identificado como Otacílio Rodrigues de Jesus e acabou encontrado por uma mulher responsável pela limpeza semanal da residência.