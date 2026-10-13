Uma mulher de 32 anos morreu após ser baleada na tarde de domingo (11). O crime é investigado como feminicídio, e o principal suspeito é o companheiro da vítima, que fugiu após os disparos e ainda não havia sido localizado.
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O caso aconteceu em uma residência na rua Orlando Mariotto, em Mococa, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o homem deixou o local logo após o crime e passou a ser procurado pela Polícia Civil.
Vítima foi levada ao pronto-socorro
A vítima foi identificada como Larissa Fonseca. Ela recebeu atendimento de uma equipe de resgate e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Mococa, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos tiros.
A perícia foi acionada e realizou exames no local para coletar elementos que possam contribuir para o esclarecimento do crime.
Polícia investiga o feminicídio
A ocorrência foi registrada como feminicídio e está sob investigação da Delegacia Seccional de Casa Branca.
Até a divulgação das informações, o suspeito não havia sido localizado. A Polícia Civil trabalha para esclarecer as circunstâncias do assassinato e localizar o homem.