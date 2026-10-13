14 de outubro de 2026
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FEMINICÍDIO

Larissa, 32 anos, é morta a tiros por companheiro, que fugiu

Por Da Redação | Mococa (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Larissa Fonseca, 32 anos
Larissa Fonseca, 32 anos

Uma mulher de 32 anos morreu após ser baleada na tarde de domingo (11). O crime é investigado como feminicídio, e o principal suspeito é o companheiro da vítima, que fugiu após os disparos e ainda não havia sido localizado.

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O caso aconteceu em uma residência na rua Orlando Mariotto, em Mococa, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o homem deixou o local logo após o crime e passou a ser procurado pela Polícia Civil.

Vítima foi levada ao pronto-socorro

A vítima foi identificada como Larissa Fonseca. Ela recebeu atendimento de uma equipe de resgate e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Mococa, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos tiros.

A perícia foi acionada e realizou exames no local para coletar elementos que possam contribuir para o esclarecimento do crime.

Polícia investiga o feminicídio

A ocorrência foi registrada como feminicídio e está sob investigação da Delegacia Seccional de Casa Branca.

Até a divulgação das informações, o suspeito não havia sido localizado. A Polícia Civil trabalha para esclarecer as circunstâncias do assassinato e localizar o homem.

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