Uma mulher de 32 anos morreu após ser baleada na tarde de domingo (11). O crime é investigado como feminicídio, e o principal suspeito é o companheiro da vítima, que fugiu após os disparos e ainda não havia sido localizado.

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O caso aconteceu em uma residência na rua Orlando Mariotto, em Mococa, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o homem deixou o local logo após o crime e passou a ser procurado pela Polícia Civil.