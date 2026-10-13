Os suspeitos de roubar cerca de R$ 5 milhões em joias de uma loja da marca Monica Pondé beberam uma garrafa de espumante durante a ação criminosa. O grupo permaneceu por mais de 17 horas dentro do estabelecimento e utilizou imóveis vizinhos para chegar à joalheria.
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O crime ocorreu na rua Oscar Freire, área nobre da zona oeste de São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, a bebida pertencia a um comércio vizinho, utilizado pelos criminosos como parte do trajeto de acesso à loja de joias.
Criminosos fizeram buraco em paredes
De acordo com as informações da investigação, os suspeitos começaram a executar o plano na noite de domingo (11), quando invadiram um imóvel vizinho à joalheria que estava em obras.
Em seguida, abriram um buraco na parede e atravessaram outro estabelecimento até alcançar a loja de joias. A estratégia permitiu que o grupo entrasse no local sem utilizar diretamente a entrada principal.
A proprietária do comércio vizinho relatou à Polícia Civil que encontrou uma grande abertura na parede ao chegar ao estabelecimento. Ela afirmou, porém, que não percebeu o desaparecimento de objetos do local.
A mulher também constatou que os criminosos haviam retirado alimentos da geladeira e consumido uma garrafa de espumante durante a invasão.
Câmeras registraram fuga dos suspeitos
Imagens de câmeras de segurança registraram três suspeitos deixando a joalheria na madrugada de segunda-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Eles carregavam objetos de diferentes tamanhos e fugiram em direção ao bairro da Consolação.
O furto foi percebido durante a manhã, quando um funcionário da joalheria chegou ao estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência.
Polícia procura os envolvidos
As informações iniciais da investigação apontam que o roubo pode ter sido planejado com antecedência, considerando a utilização de imóveis vizinhos e a abertura de passagens nas paredes para chegar à joalheria.
Até a divulgação das informações, os suspeitos não haviam sido identificados e eram procurados pela polícia. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do crime e tentar recuperar as joias levadas.