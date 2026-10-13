Os suspeitos de roubar cerca de R$ 5 milhões em joias de uma loja da marca Monica Pondé beberam uma garrafa de espumante durante a ação criminosa. O grupo permaneceu por mais de 17 horas dentro do estabelecimento e utilizou imóveis vizinhos para chegar à joalheria.

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O crime ocorreu na rua Oscar Freire, área nobre da zona oeste de São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, a bebida pertencia a um comércio vizinho, utilizado pelos criminosos como parte do trajeto de acesso à loja de joias.