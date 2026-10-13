Cinco pessoas morreram após um carro bater em uma caminhonete na Rodovia Domingos Antunes Guimarães, nesta segunda-feira (12). A suspeita é de que o motorista do automóvel tenha feito uma ultrapassagem em local proibido antes da colisão, conforme o boletim de ocorrência
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O acidente aconteceu em Piacatu, no interior de São Paulo. Segundo o registro policial, as vítimas foram socorridas e levadas para unidades de saúde da região. Três mortes foram confirmadas no pronto-socorro de Bilac, incluindo as de um homem, uma mulher e uma criança. Outras duas vítimas morreram no pronto-socorro de Birigui.
Motorista do carro morreu na colisão
O motorista do automóvel, Jonathan de Oliveira Romero, também morreu em decorrência do acidente. Entre os ocupantes do veículo, uma adolescente com idade estimada entre 12 e 16 anos foi socorrida em estado grave e encaminhada para um hospital em Araçatuba.
Até a divulgação das informações, as identidades das demais vítimas não haviam sido confirmadas. A caminhonete envolvida na colisão era conduzida por José Henrique Munarim, que sobreviveu ao acidente.
Diante da gravidade da ocorrência, a Polícia Civil solicitou uma perícia no local para analisar os vestígios e esclarecer as circunstâncias da batida.
A suspeita de ultrapassagem proibida foi levantada com base em relatos de testemunhas. A informação ainda precisa ser confirmada pela investigação, que busca determinar como ocorreu a colisão na rodovia.