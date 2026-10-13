Cinco pessoas morreram após um carro bater em uma caminhonete na Rodovia Domingos Antunes Guimarães, nesta segunda-feira (12). A suspeita é de que o motorista do automóvel tenha feito uma ultrapassagem em local proibido antes da colisão, conforme o boletim de ocorrência

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O acidente aconteceu em Piacatu, no interior de São Paulo. Segundo o registro policial, as vítimas foram socorridas e levadas para unidades de saúde da região. Três mortes foram confirmadas no pronto-socorro de Bilac, incluindo as de um homem, uma mulher e uma criança. Outras duas vítimas morreram no pronto-socorro de Birigui.