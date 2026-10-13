A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (13), em duas votações, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que aumenta o vale-alimentação dos servidores da Prefeitura. O texto seguirá para sanção.

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Segundo o projeto, o valor mensal vai aumentar de R$ 502,50 para R$ 844,56 a partir desse mês. O gasto anual da Prefeitura com o vale-alimentação vai passar de R$ 38,4 milhões para R$ 64,6 milhões, um aumento de R$ 26,1 milhões.