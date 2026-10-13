13 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SERVIDORES

Taubaté: Câmara aprova aumento no vale-alimentação da Prefeitura

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMT
Valor mensal vai aumentar de R$ 502,50 para R$ 844,56 a partir desse mês; gasto anual da Prefeitura com o vale-alimentação vai passar de R$ 38,4 milhões para R$ 64,6 milhões
Valor mensal vai aumentar de R$ 502,50 para R$ 844,56 a partir desse mês; gasto anual da Prefeitura com o vale-alimentação vai passar de R$ 38,4 milhões para R$ 64,6 milhões

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (13), em duas votações, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que aumenta o vale-alimentação dos servidores da Prefeitura. O texto seguirá para sanção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o projeto, o valor mensal vai aumentar de R$ 502,50 para R$ 844,56 a partir desse mês. O gasto anual da Prefeitura com o vale-alimentação vai passar de R$ 38,4 milhões para R$ 64,6 milhões, um aumento de R$ 26,1 milhões.

O aumento do vale-alimentação estava previsto no acordo firmado pela Prefeitura com o Sindicato dos Servidores para encerrar a greve da categoria, que foi deflagrada em junho e se estendeu por 16 dias. O acordo prevê também um reajuste salarial de 4,5%, sendo 2,5% na folha de dezembro desse ano e 2% somente em março de 2028. O projeto do reajuste salarial ainda não foi encaminhado à Câmara.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários