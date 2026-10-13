A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (13), em duas votações, o projeto que autoriza a Unitau (Universidade de Taubaté) a vender o prédio que abrigava o antigo Departamento de Comunicação. O imóvel, que fica na Rua Colégio Nossa Senhora Bom Conselho, na região central de Taubaté, está sem uso desde o fim de 2023.
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O imóvel é avaliado em R$ 11 milhões. As quatro matrículas somam 3,3 mil metros quadrados de área, com 735 metros quadrados de área construída.
O projeto foi aprovado por unanimidade e será encaminhado para sanção do prefeito Sérgio Victor (Novo). A venda será feita por meio de leilão.
Unitau já vendeu dois imóveis em Ubatuba desde 2021
No projeto, encaminhado à Câmara em maio de 2025, a Unitau alega que a venda é justificada pela "necessidade de reestruturação administrativa da universidade", pois a autarquia tem imóveis "de alto custo para manutenção e preservação, fazendo com que os investimentos fiquem pulverizados e consumidos em grande parte pelas despesas correntes, e consequentemente diminuindo a capacidade de se investir em questões urgentes relacionadas a: estrutura tecnológica, redes, ambientes administrativos conectados, ambientes de aprendizado mais propícios à metodologias ativas e a valorização de pessoal".
Em 2021, pelo mesmo motivo, a Unitau vendeu o Campus de Ubatuba por R$ 8,6 milhões. Em janeiro de 2025, foi vendida a Casa de Ubatuba, por R$ 3,435 milhões.
A universidade já tentou vender também outros dois imóveis em Taubaté: o prédio da PRPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) e o antigo Departamento de Informática, mas não foram recebidas propostas.