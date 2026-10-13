A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (13), em duas votações e por unanimidade, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autoriza a abertura de um novo programa de anistia de multas e juros para os contribuintes em dívida com o município. O texto seguirá para sanção do prefeito.

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Pela proposta, o programa contemplará os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025, com prazo de adesão até 18 de dezembro de 2026.