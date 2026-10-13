O Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, passa a integrar sua programação com a realização de encontros voltados ao acolhimento e suporte de mães e familiares de pessoas atípicas
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A proposta central do projeto é promover rodas de conversa e estruturar redes de apoio para mães que frequentemente enfrentam o isolamento, a escassez de informações sobre os cuidados diários e dúvidas sobre onde buscar direitos e assistência para o bem-estar dos filhos
Embora o foco principal seja o atendimento a mães de crianças com condições como Síndrome de Down e TEA (Transtorno do Espectro Autista), o projeto também olha para a realidade de pessoas atípicas em geral — inclusive adultos que demandam acompanhamento contínuo ao longo da vida, o que exige suporte e orientação permanente para as famílias
O projeto é conduzido por uma equipe multiprofissional voluntária, composta por educadores sociais, especialistas em educação de autistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e assistentes sociais
A participação nos encontros é totalmente gratuita, aberta ao público e não exige a apresentação de laudo médico
Serviço
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O quê: Grupo de apoio a mães atípicas (rodas de conversa e orientação)
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Quando: Segunda-feira (19), às 18h (início da agenda mensal)
Onde: Quiosque Alfredo Galvão – Parque Vicentina Aranha, São José dos Campos
Quanto: Gratuito