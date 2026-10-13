O Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, passa a integrar sua programação com a realização de encontros voltados ao acolhimento e suporte de mães e familiares de pessoas atípicas . A iniciativa foi aprovada após passar pela curadoria do parque e se transformará em encontros mensais na cidade . O primeiro encontro oficial ocorre na próxima segunda-feira (19), às 18h, no Quiosque Alfredo Galvão .

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