Um mês após o sepultamento do filho Kaê, que morreu aos 21 anos, em Taubaté, uma mãe usou as redes sociais para compartilhar a dor da perda e prestar uma nova homenagem ao jovem. Em um relato emocionante, ela falou sobre a saudade, as lembranças e o desafio de seguir a vida depois da despedida.
A publicação começa com uma pergunta que traduz o sofrimento vivido desde a morte do filho: “Vai passar... Quando?”. Em seguida, Débora Ricardo afirma que continuará falando sobre Kaê e compartilhando as boas lembranças que ele deixou.
Segundo ela, o jovem marcou positivamente a vida de muitas pessoas e merece continuar sendo lembrado pelo carinho, pela alegria e pelos momentos compartilhados com familiares e amigos.
No desabafo, a mãe descreveu o luto como uma dor permanente, marcada pela saudade e pelo amor que permanece mesmo diante da ausência.
“Uma parte de mim foi com ele, e a outra segue tentando aprender a viver com a ausência das risadas, das bravezas, das brincadeiras, do amor, da luz que tinha quando sorria, do brilho nos olhos”, escreveu.
A homenagem também revela a dificuldade de lidar com a passagem do tempo. Para ela, as lembranças do filho continuam presentes em cada detalhe do cotidiano.
“É Kaê, você vai pra sempre viver em mim, em cada lembrança, em cada suspiro, por toda a minha vida”, declarou, encerrando a mensagem com uma demonstração de amor eterno.
Família já havia feito alerta sobre a depressão
A morte de Kaê provocou comoção entre familiares e amigos, que compartilharam diversas homenagens nas redes sociais.
Em publicações anteriores, parentes relataram que o jovem enfrentava a depressão. A mãe também havia utilizado as redes sociais para chamar a atenção sobre a gravidade da doença e a importância de reconhecer sinais de sofrimento emocional.
Na ocasião, ela destacou que nem sempre a depressão é percebida pelas pessoas próximas e manifestou o desejo de que a história do filho pudesse servir de alerta para outras famílias.
Além das mensagens de saudade, amigos e parentes recordaram o sorriso, a alegria e os momentos especiais vividos ao lado de Kaê.
Agora, um mês depois da última despedida, a mãe reafirma que continuará mantendo viva a memória do filho.
“Te amo para todo o sempre”, escreveu.