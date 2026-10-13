Um mês após o sepultamento do filho Kaê, que morreu aos 21 anos, em Taubaté, uma mãe usou as redes sociais para compartilhar a dor da perda e prestar uma nova homenagem ao jovem. Em um relato emocionante, ela falou sobre a saudade, as lembranças e o desafio de seguir a vida depois da despedida.

A publicação começa com uma pergunta que traduz o sofrimento vivido desde a morte do filho: “Vai passar... Quando?”. Em seguida, Débora Ricardo afirma que continuará falando sobre Kaê e compartilhando as boas lembranças que ele deixou.

Segundo ela, o jovem marcou positivamente a vida de muitas pessoas e merece continuar sendo lembrado pelo carinho, pela alegria e pelos momentos compartilhados com familiares e amigos.