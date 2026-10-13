O Natal da FLMA (Fundação Lia Maria Aguiar) em Campos do Jordão já tem data para começar. A partir da próxima sexta-feira (30), a cidade entra no clima natalino com a tradicional carreata do Papai Noel e o acendimento oficial da iluminação temática. Em 2026, a atração contará com mais de 16 quilômetros de luzes, cerca de 300 esculturas, uma árvore gigante de 20 metros na Praça do Capivari e o tema inédito “Fábrica de Biscoitos”.

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Com atrações totalmente gratuitas entre 31 de outubro e 20 de dezembro, a programação cultural deste ano traz uma grande novidade: os espetáculos principais passam a ser apresentados no Campos Hall, novo espaço com capacidade para 2.500 pessoas. Ao todo, a Fundação investirá R$ 5 milhões na edição.

Decoração “Fábrica de Biscoitos” do Portal ao Capivari