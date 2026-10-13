O Natal da FLMA (Fundação Lia Maria Aguiar) em Campos do Jordão já tem data para começar. A partir da próxima sexta-feira (30), a cidade entra no clima natalino com a tradicional carreata do Papai Noel e o acendimento oficial da iluminação temática. Em 2026, a atração contará com mais de 16 quilômetros de luzes, cerca de 300 esculturas, uma árvore gigante de 20 metros na Praça do Capivari e o tema inédito “Fábrica de Biscoitos”.
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Com atrações totalmente gratuitas entre 31 de outubro e 20 de dezembro, a programação cultural deste ano traz uma grande novidade: os espetáculos principais passam a ser apresentados no Campos Hall, novo espaço com capacidade para 2.500 pessoas. Ao todo, a Fundação investirá R$ 5 milhões na edição.
Decoração “Fábrica de Biscoitos” do Portal ao Capivari
A cenografia natalina vai transformar a paisagem urbana desde o Portal de entrada até os pontos centrais do município, com destaque para as praças de Abernéssia e do Capivari.
A Casa do Papai Noel volta a ser montada no Capivari, acompanhada da imponente árvore de 20 metros de altura — superando a versão de 2025, que tinha 16 metros.
O CARDE Museu, mantido pela FLMA, também integra a ambientação com dois veículos do seu acervo: um ficará no Portal e outro na Praça do Capivari, este último com intervenção artística transformando o automóvel em um “biscoito gigante” para fotos do público.
Espetáculos culturais em novo endereço
As apresentações gratuitas dos Núcleos de Música, Dança e Teatro da Fundação Lia Maria Aguiar ganham reforço na infraestrutura. O Campos Hall, localizado a cerca de 300 metros do centro de Capivari, foi escolhido para oferecer maior conforto, acessibilidade, proteção térmica e banheiros estruturados ao público.
As atrações sobem ao palco de sexta a domingo, com classificação livre. Confira os destaques:
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De 31 de outubro a 8 de novembro: A Orquestra e o Coro Artístico apresentam o concerto “Uma Noite de Luz”, reunindo cerca de 100 alunos do Núcleo de Música.
A partir de 13 de novembro: Estreia do espetáculo “O Melhor Presente”, encenado pela Companhia de Teatro em conjunto com os núcleos de Dança e Música. A peça aborda afeto e relações familiares, utilizando recursos cênicos de iluminação em LED e cenografia temática.
Investimento de R$ 5 milhões e impacto no turismo
O aporte de R$ 5 milhões busca fomentar o turismo no Eixo da Mantiqueira e garantir acesso cultural gratuito à população regional.
“A Fundação Lia Maria Aguiar entende essa ação como uma estratégia para impulsionar o próprio turismo da cidade, mas reforça que seu compromisso é primeiramente com sua comunidade, de forma a proporcionar a beleza do Natal de forma acessível para toda a região”, destaca a diretora-executiva da entidade, Vanessa Costa.
Na última temporada, cerca de 1,4 milhão de visitantes passaram por Campos do Jordão no período natalino, volume que representa cerca de 70% do fluxo registrado durante o Festival de Inverno. O movimento aquece os setores de hotelaria, gastronomia, comércio e serviços locais. O projeto natalino é desenvolvido pela instituição desde 2009.
Corrida Iluminada ocorre em 19 de dezembro
A tradicional Corrida Iluminada de Natal, criada em 2013, será realizada no dia 19 de dezembro, com largada e chegada na Praça do Capivari. O evento esportivo conta com suporte de profissionais de educação física e equipes de socorro em quatro modalidades:
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Corrida: percurso de 6 km
Caminhada: percurso de 2 km
Corridinha Infantil: trajetos de 50m a 200m
Cãorrida: caminhada de 2 km para tutores e seus pets
Regras de participação e valores das inscrições serão divulgados em breve pela organização.