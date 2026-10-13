A despedida de um casal que morreu após cair de uma altura de aproximadamente 85 metros em uma cachoeira ocorre nesta terça-feira (13). Os jovens, de 19 e 21 anos, deixam uma filha de 11 meses. O acidente aconteceu na região da Serra dos Cocais, na zona rural de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, em Minas Gerais.
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As vítimas eram moradoras de Ipatinga, também no Vale do Aço. Os jovens são Kayk de Oliveira Gomes, de 21 anos, e Kewry Kellem Dias Silva, de 19.
Velórios e sepultamentos
O velório de Kayk ocorre até as 16h desta terça-feira, na capela Funeral Hall, localizada na Avenida Zita Soares de Oliveira, 190, no bairro Novo Centro, em Ipatinga. O sepultamento será realizado na sequência, conforme informações divulgadas pela família nas redes sociais.
Já o velório de Kewry está previsto para começar às 20h desta terça-feira, no Cemitério Senhora da Paz. O sepultamento está marcado para as 10h de quarta-feira (14).
A morte dos jovens provocou manifestações de pesar nas redes sociais. Entre as mensagens, familiares e conhecidos receberam palavras de solidariedade. Comentários também mencionaram a filha do casal, que tem 11 meses.
Como aconteceu o acidente
O acidente foi registrado por volta das 15h45 na Cachoeira da Limeira, na região da Serra dos Cocais, em Coronel Fabriciano.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que a jovem começou a escorregar enquanto estava próxima à queda-d’água. Ao tentar segurá-la, o rapaz também perdeu o equilíbrio, e os dois caíram de uma altura estimada em 85 metros.
As vítimas atingiram as pedras na parte inferior da cachoeira. Os corpos foram encontrados em uma área de difícil acesso. A mulher estava submersa na água, enquanto o homem foi localizado entre as pedras, com múltiplas fraturas.
Segundo os relatos, o casal caminhava pela parte superior da cachoeira, em uma área onde visitantes costumam entrar na água.
Cachoeira é alvo de alertas sobre segurança
Após a morte dos jovens, frequentadores e usuários das redes sociais voltaram a alertar para os riscos da Cachoeira da Limeira. Entre os comentários, há relatos sobre o perigo de caminhar perto da borda, especialmente em trechos escorregadios.
Internautas também mencionaram a presença de lodo na parte superior da queda-d’água, onde visitantes costumam parar para tirar fotografias próximos ao precipício.
Além dos alertas, algumas pessoas cobraram medidas de segurança no local, como a instalação de barreiras para reduzir o risco de acidentes. As manifestações, porém, não confirmam se existem projetos ou medidas oficiais em andamento.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais, a Prefeitura de Coronel Fabriciano e o Corpo de Bombeiros para solicitar informações sobre as condições de segurança da cachoeira e o histórico de ocorrências no local. Até a publicação, não havia retorno dos órgãos.