A despedida de um casal que morreu após cair de uma altura de aproximadamente 85 metros em uma cachoeira ocorre nesta terça-feira (13). Os jovens, de 19 e 21 anos, deixam uma filha de 11 meses. O acidente aconteceu na região da Serra dos Cocais, na zona rural de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, em Minas Gerais.

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As vítimas eram moradoras de Ipatinga, também no Vale do Aço. Os jovens são Kayk de Oliveira Gomes, de 21 anos, e Kewry Kellem Dias Silva, de 19.