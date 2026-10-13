Um homem foi preso em flagrante suspeito de tentar matar a própria companheira durante uma sequência de agressões no bairro Alto do Bosque, na zona sul de São José dos Campos. O crime aconteceu dentro da residência do casal, na presença do filho de apenas três anos. Parte da violência foi registrada por uma câmera de segurança instalada no imóvel.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que as agressões começaram durante uma discussão. O homem teria lançado um aparelho celular contra ela e, em seguida, desferido socos e chutes. A mulher também foi derrubada e arrastada pelos cabelos pela residência.
Em determinado momento, o suspeito teria levado a companheira até o banheiro, onde bateu a cabeça dela contra o box e mordeu seu nariz.
A situação ficou ainda mais grave quando, segundo o relato da vítima, o homem a conduziu até a sacada do apartamento, localizado no terceiro andar, e tentou jogá-la para fora. Durante as ameaças, ele teria afirmado que mataria a companheira e simularia um suicídio para justificar a morte.
Toda a situação aconteceu diante do filho do casal, de três anos, que chorava e implorava para que o pai interrompesse as agressões.
Uma vizinha também testemunhou parte da violência. Em depoimento, ela confirmou ter ouvido ameaças de morte e relatou ter visto o homem puxando a vítima pelos cabelos para dentro do apartamento.
Pedido de socorro em unidade de saúde
A mulher conseguiu escapar da situação após o próprio agressor machucar o braço e solicitar atendimento médico. As agressões foram interrompidas e ela o acompanhou até um pronto-socorro.
Já na unidade de saúde, a vítima encontrou uma oportunidade para pedir ajuda. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante do suspeito enquanto ele recebia atendimento.
Os policiais que atenderam à ocorrência constataram que a mulher apresentava marcas de agressão pelo corpo.
Em depoimento, ela revelou ainda que os episódios de violência não eram recentes. Segundo a vítima, o companheiro já havia apresentado comportamento agressivo anteriormente, além de controlar seus deslocamentos, sua rotina e o contato com outras pessoas.
Polícia investiga tentativa de feminicídio
O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio, violência psicológica contra a mulher e injúria.
Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial solicitou à Justiça que a prisão em flagrante fosse convertida em preventiva. A vítima também requereu medidas protetivas de urgência para garantir sua segurança.
A investigação segue em andamento para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.