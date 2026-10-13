Um homem foi preso em flagrante suspeito de tentar matar a própria companheira durante uma sequência de agressões no bairro Alto do Bosque, na zona sul de São José dos Campos. O crime aconteceu dentro da residência do casal, na presença do filho de apenas três anos. Parte da violência foi registrada por uma câmera de segurança instalada no imóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que as agressões começaram durante uma discussão. O homem teria lançado um aparelho celular contra ela e, em seguida, desferido socos e chutes. A mulher também foi derrubada e arrastada pelos cabelos pela residência.

Em determinado momento, o suspeito teria levado a companheira até o banheiro, onde bateu a cabeça dela contra o box e mordeu seu nariz.